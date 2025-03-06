Анастасія Цимбалару, яка оголосила про розрив з коханим, заговорила про зміну професії
- Анастасія Цимбалару заговорила про зміну професії, зокрема, цікавиться пекарською справою та косметичною індустрією. Вона також допомагає Збройним Силам України.
Акторка Анастасія Цимбалару, відома за серіалом "Жіночий лікар. Нове життя", заговорила про зміну професії. Вона, зокрема, поділилась, чим би займалася, якби пішла з професії.
Про це Цимбалару розповіла телеведучій Лесі Нікітюк у студії шоу "єПитання". Повідомляє 24 Канал.
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Під час повномасштабного вторгнення багато українців переосмислили своє життя, зокрема й вибір професії. Хтось втратив роботу, хтось вирішив зайнятися іншою діяльністю, а хтось замислився над тим, що робити далі.
Анастасія Цимбалару не стала винятком. Річ у тім, що на початку великої війни всі зйомки були на паузі. Тому акторка серйозно задумалась над тим, аби змінити професію.
Якби я пішла з акторства, то спробувала б свої сили в якійсь пекарні. Тому що мені дуже подобається цим займатися, але я абсолютно не вмію декорувати вироби. Виглядає воно жахливо, на смак краще (сміється – 24 Канал). Не знаю, хто б ризикнув це скуштувати, але я цілком могла б реалізуватися у кондитерській справі,
– розповіла акторка.
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Цимбалару також цікава косметична індустрія. Крім того, вона допомагає Збройним Силам України.
Ще спробувала б себе в ніші доглядової чи декоративної косметики. Мені дуже подобаються усілякі баночки, обожнюю тестувати нові косметичні продукти. Нещодавно я зробила благодійний захід, присвячений догляду за собою, ми закрили збір у 250 тисяч для наших військових,
– поділилась Анастасія Цимбалару.
Нагадаємо, що Анастасія Цимбалару оголосила про розрив з бойфрендом. Акторка зізналася, що причиною розставання стали завантажені графіки. На нові стосунки вона натякала у грудні минулого року.