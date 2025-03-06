Про це Цимбалару розповіла телеведучій Лесі Нікітюк у студії шоу "єПитання". Повідомляє 24 Канал.

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Під час повномасштабного вторгнення багато українців переосмислили своє життя, зокрема й вибір професії. Хтось втратив роботу, хтось вирішив зайнятися іншою діяльністю, а хтось замислився над тим, що робити далі.

Анастасія Цимбалару не стала винятком. Річ у тім, що на початку великої війни всі зйомки були на паузі. Тому акторка серйозно задумалась над тим, аби змінити професію.

Якби я пішла з акторства, то спробувала б свої сили в якійсь пекарні. Тому що мені дуже подобається цим займатися, але я абсолютно не вмію декорувати вироби. Виглядає воно жахливо, на смак краще (сміється – 24 Канал). Не знаю, хто б ризикнув це скуштувати, але я цілком могла б реалізуватися у кондитерській справі,

– розповіла акторка.

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Цимбалару також цікава косметична індустрія. Крім того, вона допомагає Збройним Силам України.

Ще спробувала б себе в ніші доглядової чи декоративної косметики. Мені дуже подобаються усілякі баночки, обожнюю тестувати нові косметичні продукти. Нещодавно я зробила благодійний захід, присвячений догляду за собою, ми закрили збір у 250 тисяч для наших військових,

– поділилась Анастасія Цимбалару.

Нагадаємо, що Анастасія Цимбалару оголосила про розрив з бойфрендом. Акторка зізналася, що причиною розставання стали завантажені графіки. На нові стосунки вона натякала у грудні минулого року.