Об этом Цимбалару рассказала телеведущей Лесе Никитюк в студии шоу "єПитання". Сообщает 24 Канал.

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Во время полномасштабного вторжения многие украинцы переосмыслили свою жизнь, в том числе и выбор профессии. Кто-то потерял работу, кто-то решил заняться другой деятельностью, а кто-то задумался над тем, что делать дальше.

Анастасия Цимбалару не стала исключением. Дело в том, что в начале большой войны все съемки были на паузе. Поэтому актриса серьезно задумалась над тем, чтобы сменить профессию.

Если бы я ушла из актерства, то попробовала бы свои силы в какой-то пекарне. Потому что мне очень нравится этим заниматься, но я совершенно не умею декорировать изделия. Выглядит оно ужасно, на вкус лучше (смеется – 24 Канал). Не знаю, кто бы рискнул это попробовать, но я вполне могла бы реализоваться в кондитерском деле,

– рассказала актриса.

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Цимбалару также интересна косметическая индустрия. Кроме того, она помогает Вооруженным Силам Украины.

Еще попробовала бы себя в нише уходовой или декоративной косметики. Мне очень нравятся всевозможные баночки, обожаю тестировать новые косметические продукты. Недавно я сделала благотворительное мероприятие, посвященное уходу за собой, мы закрыли сбор в 250 тысяч для наших военных,

– поделилась Анастасия Цимбалару.

Напомним, что Анастасия Цимбалару объявила о разрыве с бойфрендом. Актриса призналась, что причиной расставания стали загруженные графики. На новые отношения она намекала в декабре прошлого года.