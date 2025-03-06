Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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Так, Леся Никитюк выставила видео с отдыха в Буковеле, где проводила с мамой время в ресторане. Женщина рассказала о вине, которое попробовала и в диалоге упомянула о размере своей пенсии.

У меня пенсия 5 тысяч гривен с копейками,

– сказала в видео мама телеведущей.

Что известно о родителях Леси Никитюк

Будущая телеведущая выросла в Хмельницком в семье рабочих завода "Укрэлектроаппарат". Ее маму зовут Екатерина Петровна (или "мама Кэт"), она довольно часто появляется в инстаграме дочери. В то же время ее отец, Иван Иванович, избегает публичности.

Интересно, что мать Леси Никитюк раньше пела в хоре и играла на баяне, а бабушка – была свадебной тамадой. Вероятно, именно от них телеведущая унаследовала творческие способности.