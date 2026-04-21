Мене вирубило, – Анатолій Анатоліч опинився у кріслі колісному після Бостонського марафону

Український ведучий Анатолій Анатоліч подолав Бостонський марафон. Однак без труднощів не обійшлося – шоумен фінішував з судомами в м'язах.

Анатолій Анатоліч розповів, як минув забіг, у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Ведучому вдалося фінішувати, але "організм дав збій".

Шоумен біг у гарному настрої та темпі, сподіваючись на особистий рекорд. Після 38 кілометру (приблизно за 4 кілометри до фінішу) стан Анатолія різко погіршився.

Мене просто вирубило. Стіна. Я не міг не те, що бігти, навіть йти не виходило. Вперше подумав, що зійду з траси. Судоми, біль в животі, запаморочення, організм просто почав мені відмовляти,

– розповів ведучий.

Анатолію Анатолічу вдалося дійти до фінішу, але зняти момент на відео вже не вийшло. М'язи настільки судомило, що він не міг навіть стояти. Його пересадили у крісло колісне та доправили до швидкої допомоги.

"Все-таки не дав собі змоги підлаштуватися під зміну часового поясу. Це мене на кріслі колісному катають, бо я не зміг встати з асфальту, куди присів", – поділився шоумен.

Анатолій Анатоліч розповів про марафон: відео

Для Анатолія Анатоліча це четвертий подоланий марафон з шести найпрестижніших у серії World Marathon Majors, зазначили в телеграм-каналі YULA NEWS.

