Мене вирубило, – Анатолій Анатоліч опинився у кріслі колісному після Бостонського марафону
- Анатолій Анатоліч фінішував у Бостонському марафоні з судомами в м'язах. Його перевезли у кріслі колісному до швидкої допомоги.
- Це четвертий марафон з шести у серії World Marathon Majors, який він подолав.
Український ведучий Анатолій Анатоліч подолав Бостонський марафон. Однак без труднощів не обійшлося – шоумен фінішував з судомами в м'язах.
Анатолій Анатоліч розповів, як минув забіг, у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Ведучому вдалося фінішувати, але "організм дав збій".
Шоумен біг у гарному настрої та темпі, сподіваючись на особистий рекорд. Після 38 кілометру (приблизно за 4 кілометри до фінішу) стан Анатолія різко погіршився.
Мене просто вирубило. Стіна. Я не міг не те, що бігти, навіть йти не виходило. Вперше подумав, що зійду з траси. Судоми, біль в животі, запаморочення, організм просто почав мені відмовляти,
– розповів ведучий.
Анатолію Анатолічу вдалося дійти до фінішу, але зняти момент на відео вже не вийшло. М'язи настільки судомило, що він не міг навіть стояти. Його пересадили у крісло колісне та доправили до швидкої допомоги.
"Все-таки не дав собі змоги підлаштуватися під зміну часового поясу. Це мене на кріслі колісному катають, бо я не зміг встати з асфальту, куди присів", – поділився шоумен.
Анатолій Анатоліч розповів про марафон: відео
Для Анатолія Анатоліча це четвертий подоланий марафон з шести найпрестижніших у серії World Marathon Majors, зазначили в телеграм-каналі YULA NEWS.
Що варто знати про Бостонський марафон?
- Це найстаріший та найпрестижніший марафон світу, що проходить щороку. Уперше його провели у 1897 році. Він відбувається у третій понеділок квітня й триває 42 кілометри 195 метрів.
- Марафон щороку привертає увагу близько 500 тисяч глядачів, а у змаганнях беруть участь любителі та професійні бігуни з усього світу.
- Це одна з основних подій, що відбувається у США упродовж багатьох років.