Анатолій Анатоліч разом із дружиною підтримали "Київ-Прайд Марш"

У неділю, 21 червня, в центрі Києва відбулася ювілейна десята хода "Київ-Прайд Марш". За оцінками організаторів, участь у ній взяли від 3 до 5 тисяч людей. Серед учасників був і шоумен Анатолій Анатоліч разом із дружиною Юлою (Юлією Бойко).

Дружина ведучого поділилася своїми враженнями від події та пояснила, навіщо, на її думку, гетеросексуальним людям варто підтримувати Марш рівності. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Юла пояснила, що пішла на "КиївПрайд" не тому, що належить до ЛГБТК+-спільноти, а тому що хоче жити в країні, де люди не бояться бути собою. Для неї це питання базової свободи – "або вона є для всіх, або її немає ні для кого".

На думку піарниці, прайд – це не про пропаганду і не про те, щоб когось переконати. Це нагадування про те, що кожна людина має право на власний вибір і власне життя. Саме це, каже Юла, відрізняє нас від Росії, де будь-який мирний прояв інакшості важко уявити.

Там (у Росії, – 24 Канал) система вчить боятися відмінностей. Ми ж боремося за право бути різними й залишатися вільними… Життя одне. І кожен має право сам обирати свою долю, свій шлях, свою професію, свої переконання і свого партнера,

– написала вона.

І підсумувала, що сильна країна, на її думку, не та, де всі однакові, а та, де кожен може бути собою без страху.

Для контексту! Марш рівності у Києві був організований громадською організацією "КиївПрайд". Головна тема цьогорічної ходи – "Визнайте наші сім'ї.



Учасники виступили за те, щоб ЛГБТК+ сім'ї були офіційно визнані державою, посилили захист людей від злочинів на ґрунті ненависті, привели законодавство щодо транспереходу у відповідність до міжнародних стандартів, а також скасували дискримінаційні положення у проєкті Цивільного кодексу.

До речі, також у ході "Київ-Прайд Марш" взяв участь продюсер Володимир Завадюк разом зі своїм бойфрендом