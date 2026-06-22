Супруга ведущего поделилась своими впечатлениями от мероприятия и объяснила, почему, по её мнению, гетеросексуальным людям стоит поддерживать Марш равенства. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Юла объяснила, что пошла на "КиевПрайд" не потому, что принадлежит к ЛГБТК+-сообществу, а потому, что хочет жить в стране, где люди не боятся быть собой. Для неё это вопрос базовой свободы – "либо она есть для всех, либо её нет ни для кого".

По мнению пиарщицы, прайд – это не о пропаганде и не о том, чтобы кого-то убедить. Это напоминание о том, что каждый человек имеет право на собственный выбор и собственную жизнь. Именно это, говорит Юла, отличает нас от России, где трудно представить себе какое-либо мирное проявление инаковости.

Там (в России, – 24 Канал) система учит бояться различий. Мы же боремся за право быть разными и оставаться свободными… Жизнь одна. И каждый имеет право сам выбирать свою судьбу, свой путь, свою профессию, свои убеждения и своего партнера,

– написала она.

И подытожила, что сильная страна, по её мнению, не та, где все одинаковы, а та, где каждый может быть собой без страха.

Для контекста! Марш равенства в Киеве был организован общественной организацией "КиевПрайд". Главная тема марша в этом году – "Признайте наши семьи".



Участники выступили за то, чтобы ЛГБТК+ семьи были официально признаны государством, усилили защиту людей от преступлений на почве ненависти, привели законодательство о трансгендерном переходе в соответствие с международными стандартами, а также отменили дискриминационные положения в проекте Гражданского кодекса.

Кстати, в "Киев-Прайд Марше" также принял участие продюсер Владимир Завадюк вместе со своим бойфрендом