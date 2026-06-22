Волонтер поделился редкими семейными фотографиями и подробностями обряда на своей странице в Instagram.

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На фото Сергей, его жена Екатерина и маленький Марко позируют в светлых нарядах, выбрав для этого особенного дня белую одежду.

Таинство крещения состоялось в Киево-Печерской лавре. В посте Притула признался, что видит в этом особый символизм.

Марко в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины. Россия наносит удары по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан. Свет победит тьму,

– написал волонтер.

Для контекста! Во время массированного обстрела Киева 15 июня россияне атаковали Киево-Печерскую лавру. Один из дронов попал в Успенский собор – главный храм и одну из важнейших святынь лавры.

Ранее Притула рассказывал, что они с женой не спешили с крещением сына. По словам волонтера, ему нравится, когда ребенок уже может осознанно участвовать в этом важном моменте. Именно поэтому супруги решили подождать, пока Марко немного подрастёт.

Что известно о детях Сергея Притулы?

Известный телеведущий и волонтер является отцом четверых детей. Помимо Марко, он воспитывает старшего сына и двух дочерей.

Первенец шоумена, Дмитрий, родился в первом браке Сергея Притулы с Юлией Андрийчук. Сейчас парню 17 лет.

В браке с Екатериной Сопельник телеведущий стал отцом двух дочерей – Соломии и Стефании, которые родились в 2017 и 2021 годах соответственно.

В августе 2025 года Сергей Притула сообщил, что в четвёртый раз стал отцом.