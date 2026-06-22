Дружина ведучого поділилася своїми враженнями від події та пояснила, навіщо, на її думку, гетеросексуальним людям варто підтримувати Марш рівності. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Юла пояснила, що пішла на "КиївПрайд" не тому, що належить до ЛГБТК+-спільноти, а тому що хоче жити в країні, де люди не бояться бути собою. Для неї це питання базової свободи – "або вона є для всіх, або її немає ні для кого".

На думку піарниці, прайд – це не про пропаганду і не про те, щоб когось переконати. Це нагадування про те, що кожна людина має право на власний вибір і власне життя. Саме це, каже Юла, відрізняє нас від Росії, де будь-який мирний прояв інакшості важко уявити.

Там (у Росії, – 24 Канал) система вчить боятися відмінностей. Ми ж боремося за право бути різними й залишатися вільними… Життя одне. І кожен має право сам обирати свою долю, свій шлях, свою професію, свої переконання і свого партнера,

– написала вона.

І підсумувала, що сильна країна, на її думку, не та, де всі однакові, а та, де кожен може бути собою без страху.

Для контексту! Марш рівності у Києві був організований громадською організацією "КиївПрайд". Головна тема цьогорічної ходи – "Визнайте наші сім'ї.



Учасники виступили за те, щоб ЛГБТК+ сім'ї були офіційно визнані державою, посилили захист людей від злочинів на ґрунті ненависті, привели законодавство щодо транспереходу у відповідність до міжнародних стандартів, а також скасували дискримінаційні положення у проєкті Цивільного кодексу.

До речі, також у ході "Київ-Прайд Марш" взяв участь продюсер Володимир Завадюк разом зі своїм бойфрендом