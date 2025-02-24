Анатолій Анатоліч відреагував на закид про куму Лободу, яка співає російською за кордоном

Ведучий Анатолій Анатоліч висловився з приводу мовного питання, яке, на думку шоумена, залишається актуальним. Та в коментарях йому нагадали про куму Світлану Лободу.

Анатолій Анатоліч у своєму останньому дописі пригадав, що ріс у русифікованому Кривому Розі. Після Помаранчевої революції він вивчив українську мову, адже працював на радіо. Про це шоумен поділився в інстаграмі, передає 24 Канал.

До теми Російська мова вбиває, – відома українська акторка різко висловилась про лагідну українізацію

Анатолій Анатоліч нагадав, що у 2022 році знову стався розквіт та багато людей перейшли на українську. Але зараз ведучий помітив, що російської мови побільшало. Анатоліч зауважив, що не хотів би, щоб його діти спілкувалися російською.

Українську знову треба захищати. Знову треба рятувати від нас самих (а росіянці тільки раді. І завжди допоможуть. Ви знаєте як),

– зазначив шоумен.

Анатоліч про Лободу

У коментарях ведучому нагадали про його подругу та куму Світлану Лободу, яка є хрещеною мамою старшої доньки Анатоліча – Аліси. Вона продовжує виконувати свої російськомовні хіти на концертах за кордоном.

Вам показати наше листування українською? Вона живе не в Україні. Тут в неї українські пісні. Це її справа, що вона робить за кордоном. У Казахстані, країнах Балтії, Азербайджані та інших. Це її ринок. Не в Росії ж, помітьте,

– заявив шоумен.



Анатоліч про Світлану Лободу / Фото ТСН

Нагадаємо, на початку року Світлана Лобода приїжджала до України. Вона зустрічалась з сім'єю Анатолія Анатоліча та своєю похресницею.