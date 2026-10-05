"Цілитель" Кашпіровський тяжко хворів перед смертю: племінник розкрив його діагноз
Племінник Анатолія Кашпіровського Юрій Мамаєв розповів, що стало причиною смерті відомого психотерапевта.
Раніше повідомлялося, що екстрасенс помер через гостру серцеву недостатність. Водночас, за словами Мамаєва, останні місяці життя Кашпіровський боровся з онкологічним захворюванням. Про це племінник цілителя розповів у коментарі російським ЗМІ, передає 24 Канал.
За словами Юрія Мамаєва, у Кашпіровського діагностували рак шлунка з метастазами в печінку, легені та мозок. Племінник зазначив, що безпосередньою причиною смерті стала поліорганна недостатність – стан, за якого порушується робота одразу кількох важливих органів.
Офіційний діагноз Анатолія Михайловича – не гостра серцева недостатність, а рак шлунка з метастазами в печінку, легені та мозок. Ось його офіційний діагноз. Він буквально був з'їдений раком. Поліорганна недостатність була визначена як безпосередня причина смерті. Це класичний діагноз при онкології,
– пояснив Мамаєв.
Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський народився в Україні, але більшу частину життя прожив у Росії. Популярність він здобув наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним "сеансам цілительства". Його програми дивилися мільйони людей, а глядачі навіть ставили біля телевізорів банки з водою, яку, як вони вірили, Кашпіровський міг "зарядити".
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