Раніше повідомлялося, що екстрасенс помер через гостру серцеву недостатність. Водночас, за словами Мамаєва, останні місяці життя Кашпіровський боровся з онкологічним захворюванням. Про це племінник цілителя розповів у коментарі російським ЗМІ, передає 24 Канал.

За словами Юрія Мамаєва, у Кашпіровського діагностували рак шлунка з метастазами в печінку, легені та мозок. Племінник зазначив, що безпосередньою причиною смерті стала поліорганна недостатність – стан, за якого порушується робота одразу кількох важливих органів.

Офіційний діагноз Анатолія Михайловича – не гостра серцева недостатність, а рак шлунка з метастазами в печінку, легені та мозок. Ось його офіційний діагноз. Він буквально був з'їдений раком. Поліорганна недостатність була визначена як безпосередня причина смерті. Це класичний діагноз при онкології,

– пояснив Мамаєв.

Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський народився в Україні, але більшу частину життя прожив у Росії. Популярність він здобув наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним "сеансам цілительства". Його програми дивилися мільйони людей, а глядачі навіть ставили біля телевізорів банки з водою, яку, як вони вірили, Кашпіровський міг "зарядити".

Анатолій Кашпіровський / Фото з відкритих джерел

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