"Не з тих, хто хизується": Бєдняков відповів, чи досі холостяк після розлучення з Короткою

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який два роки тому розлучився з акторкою Анастасією Короткою, відверто заговорив про особисте життя. Шоумен зізнався, чи з'явилася в нього нова кохана та за яких обставин він готовий представити її публіці.

Після розриву з дружиною Бєдняков не афішував нових романтичних стосунків. Тож під час спілкування з підписниками в інстаграмі ведучого запитали, чи став би він показувати свою обраницю в соцмережах, якби зустрів жінку, з якою планував би серйозне майбутнє.

Андрій пояснив, що не збирається приховувати нове кохання, однак і виставляти особисте життя напоказ без вагомої причини не хоче. За словами шоумена, для нього серйозні стосунки означають значно більше, ніж публічні зізнання в почуттях.

Коли з'являться (якщо це відбудеться), то, звичайно, покажу. Просто так щось виставляти – не моє. Я не з тих, хто хизується,

– зазначив телеведучий.

Водночас Бєдняков дав зрозуміти, що наразі його серце вільне. Проте без близьких людей він не залишається. Найбільше уваги Андрій приділяє доньці Ксенії та сину Остапу, а також своєму домашньому улюбленцю.

Поки єдині серйозні стосунки у мене зараз – це стосунки із дітьми та Буфою,

– з гумором додав шоумен, згадавши свого собаку.

Андрій Бєдняков про стосунки / фото biedniakov

Цікаво, що ще у квітні 2026 року в інтерв'ю проєкту "Розмова" Бєдняков зізнавався, що вже готовий до нових стосунків. Тоді ведучий розповідав, що йому хочеться проводити час із близькою людиною, ходити на побачення та в кіно. Утім, спеціально шукати кохання він не планував.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка повідомили про розлучення в жовтні 2024 року. Загалом вони були разом 16 років, із яких 10 прожили в шлюбі. Колишнє подружжя виховує двох дітей – Ксенію та Остапа.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми / фото biedniakov

Попри розставання, Андрій та Настя зберегли хороші стосунки. Зокрема, нещодавно вони разом відсвяткували четвертий день народження сина.

До речі, Бред Пітт зізнався, хто врятував його під час важкого розлучення з Джолі. За словами 62-річної зірки, пережити важку восьмирічну судову тяганину вартістю в понад 300 мільйонів доларів йому допомогла лише підтримка найближчих.

