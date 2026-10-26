"Не из тех, кто хвастается": Бедняков ответил, остался ли он холостяком после развода с Короткой

После разрыва с женой Бедняков не афишировал новых романтических отношений. Поэтому во время общения с подписчиками в инстаграме ведущего спросили, стал бы он показывать свою избранницу в соцсетях, если бы встретил женщину, с которой планировал бы серьезное будущее.

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Андрей объяснил, что не собирается скрывать новую любовь, однако и выставлять личную жизнь напоказ без веской причины не хочет. По словам шоумена, для него серьезные отношения означают гораздо больше, чем публичные признания в чувствах.

Когда они появятся (если это произойдет), то, конечно, покажу. Просто так что-то выставлять – не в моем стиле. Я не из тех, кто хвастается– отметил телеведущий.

В то же время Бедняков дал понять, что сейчас его сердце свободно. Однако без близких людей он не остается. Больше всего внимания Андрей уделяет дочери Ксении и сыну Остапу, а также своему домашнему питомцу.

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Пока единственные серьезные отношения у меня сейчас – это отношения с детьми и Буфой– с юмором добавил шоумен, вспомнив о своей собаке.

Андрей Бедняков об отношениях / фото biedniakov

Интересно, что еще в апреле 2026 года в интервью проекту "Разговор" Бедняков признавался, что уже готов к новым отношениям. Тогда ведущий рассказывал, что ему хочется проводить время с близким человеком, ходить на свидания и в кино. Впрочем, специально искать любовь он не планировал.

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая сообщили о разводе в октябре 2024 года. В общей сложности они были вместе 16 лет, из которых 10 прожили в браке. Бывшие супруги воспитывают двоих детей – Ксению и Остапа.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми / фото biedniakov

Несмотря на расставание, Андрей и Настя сохранили хорошие отношения. В частности, недавно они вместе отпраздновали четвертый день рождения сына.

Кстати, Брэд Питт признался, кто спас его во время тяжелого развода с Джоли. По словам 62-летней звезды, пережить тяжелую восьмилетнюю судебную тяжбу стоимостью более 300 миллионов долларов ему помогла только поддержка самых близких.

