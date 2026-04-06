Тебе не вистачає, – Андрій Бєдняков присвятив щемливий допис покійній мамі
- Андрій Бєдняков присвятив зворушливий допис в інстаграмі покійній мамі, закликаючи шанувати своїх матерів.
- Бєдняков зізнався, що мріє повернутися до Маріуполя.
Український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до покійної мами. Валентина Миколаївна померла 4 роки тому у Маріуполі.
Шоумен присвятив матері щемливий допис на своїй сторінці в інстаграмі. Андрій Бєдняков закликав підписників шанувати та берегти своїх мам.
4 роки. З кожним роком ще сильніше. Ще більше. До неможливості... Мені не вистачає тебе. Я б віддав все, щоб ти набрала. Або машиною. 180 на годину. До тебе. Щоб вдома,
– написав Андрій Бєдняков.
Ведучий додав, що не любить 5 квітня. Але завжди усміхається, коли дивиться на мамині фото. Андрій Бєдняков звернувся і до підписників та закликав подзвонити, написати, поговорити чи примиритися зі своїми матусями.
"Робіть кроки назустріч. Бо потім кроки не можна буде порахувати", – підкреслив ведучий.
Андрій Бєдняков з мамою / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Зазначимо, раніше в інтерв'ю каналу "Бомбардир" Андрій Бєдняков зізнався, що вірить, що зможе повернутися в український Маріуполь. Однак він сумнівається, чи зможе там жити – через болючі спогади.
Що відомо про маму Андрія Бєднякова?
- Андрій Бєдняков народився та виріс у Маріуполі. Його мама та сестра перебували в місті, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.
- Валентина Миколаївна хворіла. Постійні обстріли та холод у квартирі лише погіршували її стан. Навесні вона впала в кому, а 5 квітня пішла з життя.
- Сестрі Андрія вдалося виїхати з міста та поховати маму "по-людськи", а не під під'їздом, як розповідав раніше Бєдняков. Однак Валентина Миколаївна похована не на підконтрольній Україні території.