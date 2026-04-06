Тебе не вистачає, – Андрій Бєдняков присвятив щемливий допис покійній мамі

Український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до покійної мами. Валентина Миколаївна померла 4 роки тому у Маріуполі.

Шоумен присвятив матері щемливий допис на своїй сторінці в інстаграмі. Андрій Бєдняков закликав підписників шанувати та берегти своїх мам.

4 роки. З кожним роком ще сильніше. Ще більше. До неможливості... Мені не вистачає тебе. Я б віддав все, щоб ти набрала. Або машиною. 180 на годину. До тебе. Щоб вдома,

– написав Андрій Бєдняков.

Ведучий додав, що не любить 5 квітня. Але завжди усміхається, коли дивиться на мамині фото. Андрій Бєдняков звернувся і до підписників та закликав подзвонити, написати, поговорити чи примиритися зі своїми матусями.

"Робіть кроки назустріч. Бо потім кроки не можна буде порахувати", – підкреслив ведучий.



Андрій Бєдняков з мамою / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Зазначимо, раніше в інтерв'ю каналу "Бомбардир" Андрій Бєдняков зізнався, що вірить, що зможе повернутися в український Маріуполь. Однак він сумнівається, чи зможе там жити – через болючі спогади.

