Данилко розкритикував оцінювання на Нацвідборі та відповів, чи повернеться у суддівське крісло

Андрій Данилко багато років був суддею на Національних відборах на Євробачення, але цього року відмовився. Представника від України обирали Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

Данилко дав інтерв'ю BBC Україна, де висловився про конкурс, пише Show 24. Він розкритикував оцінювання журі.

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Журналістка поцікавилася в Андрія Данилко, чи хотів би він повернутися у суддівське крісло Національного відбору на Євробачення, на що артист відповів так:

У мене навіть в характері немає – когось судити або оцінювати. Я розумію правила телебачення – за цим має бути цікаво спостерігати. Люди, які приходять на конкурс, як учасники, десь ображаються. Вони теж повинні розуміти, що це гра. Коли я був останній раз, я вже тоді зрозумів, що це було зайве. Мені не було що казати,

– поділився Данилко.

Андрій Данилко про оцінювання журі

Данилко зазначив, що всі учасники – різні, молоді та перебувають тільки на початку своєї кар'єри. Тому, як зізнався артист, йому було дуже незручно ображати їх й давати поради.

Хоча журі сидить: "Бе-ме-бе-ме. Тут не вистачило ноти, тут не вистачило…". Я не розумію зараз оцінювання журі – яке воно повинно бути. Я не розумію новий формат. І чи повинно воно бути взагалі – це журі. Я не знаю. Можливо, повинно бути просто глядацьке голосування і таке ж професійне голосування. Щоб не після кожної пісні "вода", а підсумкова, загальна думка кожного члена журі й все. Я переглядав і думав: "Слава Богу, що я відмовився",

– додав Андрій Данилко.

Інтерв'ю з Андрієм Данилком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2025 представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музиканти посіли дев'яте місце, отримавши 218 балів за результатами голосування журі та глядачів.