Данилко дав інтерв'ю BBC Україна, де висловився про конкурс, пише Show 24. Він розкритикував оцінювання журі.

Теж цікаво Перекладати нічого не буду, – Андрій Данилко відповів, чи пише нові пісні українською

Журналістка поцікавилася в Андрія Данилко, чи хотів би він повернутися у суддівське крісло Національного відбору на Євробачення, на що артист відповів так:

У мене навіть в характері немає – когось судити або оцінювати. Я розумію правила телебачення – за цим має бути цікаво спостерігати. Люди, які приходять на конкурс, як учасники, десь ображаються. Вони теж повинні розуміти, що це гра. Коли я був останній раз, я вже тоді зрозумів, що це було зайве. Мені не було що казати,

– поділився Данилко.

Андрій Данилко про оцінювання журі

Данилко зазначив, що всі учасники – різні, молоді та перебувають тільки на початку своєї кар'єри. Тому, як зізнався артист, йому було дуже незручно ображати їх й давати поради.

Хоча журі сидить: "Бе-ме-бе-ме. Тут не вистачило ноти, тут не вистачило…". Я не розумію зараз оцінювання журі – яке воно повинно бути. Я не розумію новий формат. І чи повинно воно бути взагалі – це журі. Я не знаю. Можливо, повинно бути просто глядацьке голосування і таке ж професійне голосування. Щоб не після кожної пісні "вода", а підсумкова, загальна думка кожного члена журі й все. Я переглядав і думав: "Слава Богу, що я відмовився",

– додав Андрій Данилко.

Інтерв'ю з Андрієм Данилком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2025 представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музиканти посіли дев'яте місце, отримавши 218 балів за результатами голосування журі та глядачів.