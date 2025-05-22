Данилко дал интервью BBC Украина, где высказался о конкурсе, пишет Show 24. Он раскритиковал оценивание жюри.

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Журналистка поинтересовалась у Андрея Данилко, хотел ли бы он вернуться в судейское кресло Национального отбора на Евровидение, на что артист ответил так:

У меня даже в характере нет – кого-то судить или оценивать. Я понимаю правила телевидения – за этим должно быть интересно наблюдать. Люди, которые приходят на конкурс, как участники, где-то обижаются. Они тоже должны понимать, что это игра. Когда я был последний раз, я уже тогда понял, что это было лишнее. Мне не было что говорить,

– поделился Данилко.

Андрей Данилко об оценивании жюри

Данилко отметил, что все участники – разные, молодые и находятся только в начале своей карьеры. Поэтому, как признался артист, ему было очень неудобно обижать их и давать советы.

Хотя жюри сидит: "Бе-ме-бе-ме. Тут не хватило ноты, тут не хватило...". Я не понимаю сейчас оценивание жюри – какое оно должно быть. Я не понимаю новый формат. И должно ли оно быть вообще – это жюри. Я не знаю. Возможно, должно быть просто зрительское голосование и такое же профессиональное голосование. Чтобы не после каждой песни "вода", а итоговое, общее мнение каждого члена жюри и все. Я просматривал и думал: "Слава Богу, что я отказался",

– добавил Андрей Данилко.

Интервью с Андреем Данилко: смотрите видео онлайн

Напомним, что Украину на Евровидении-2025 представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Музыканты заняли девятое место, получив 218 баллов по результатам голосования жюри и зрителей.