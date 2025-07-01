Перша зустріч сестричок: Андрій Джеджула зворушив фото з дітьми

Ведучий Андрій Джеджула нещодавно сповістив, що став батьком утретє. Днями він познайомив дітей від попередніх стосунків з новонародженою донькою.

Андрій Джеджула опублікував нове сімейне фото. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Шоумен позував перед камерою з доньками – новонародженою Емілією та старшою Адель. Андрій Джеджула розповів, що сестри вже встигли познайомитися. Також з крихіткою побачився старший брат.

Промайнув перший тиждень! Емілія вже познайомилася з усіма рідними. Маленьку "лялю" гостинно зустрів братик та сестричка,

– поділився ведучий.



Андрій Джеджула з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Джеджули

Що відомо про дітей Андрія Джеджули

Андрій Джеджула нещодавно повідомив, що став батьком утретє. У нього народилась донька Емілія. Ведучий одружився з матір'ю дитини, але свою обраницю він вирішив не показувати.

Також Андрій Джеджула виховує старшого сина Даніеля, який народився у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос. В одному з інтерв'ю шоумен розповів, що хлопець вирішив повернутися до України й жити з батьком.

Друга дитина ведучого – 4-річна донька Аделіна, яка народилась у шлюбі з Юлією Леус.