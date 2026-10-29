Андрій Джеджула показав сина від Дімопулос у дитинстві та щемливо звернувся до нього

У сина шоумена та ведучого Андрія Джеджули та співачки Санти Дімопулос особливе свято — хлопцеві виповнилося 18 років. З нагоди повноліття тато підготував для іменинника дуже зворушливе та щемливе привітання.

Андрій Джеджула опублікував у своєму інстаграмі серію архівних дитячих фотографій сина Даніеля, показавши, яким він був у ранні роки, та доповнив їх теплим і проникливим дописом.

Син Джеджули та Дімопулос у дитинстві: дивіться відео

Шоумен зізнався, що безмежно пишається первістком і вважає його найкращим сином та вже справжнім чоловіком. Зірковий батько зворушливо звернувся до Даніеля.

Сильний та потужний, кмітливий та розумний, красивий та харизматичний, добрий і відкритий, і тут можна писати безкінечно, бо ти справді заслуговуєш! Ти найкращий син, якого можна було бажати!

– пише Джеджула.

Ведучий також попросив сина не ображатися на його батьківські настанови та повчання, пояснивши це величезною любов'ю та прагненням зробити його ще кращим.

А як би інший батько вчинив зі своїм улюбленим сином, гордістю та надією? Вчив би, щоб він ставав ще кращим! Так і я роблю, бо люблю тебе усім серцем із моменту твого першого подиху і до останнього мого буду любити! Памʼятай це!

– наголосив шоумен.

Андрій Джеджула з дітьми: дивіться фото

Наприкінці батько побажав Даніелю ніколи не зупинятися на шляху до мрій, сміливо будувати власне майбутнє та закликав завжди залишатися людиною.

Залишайся завжди світлим променем і на світлому боці, що б ти не робив! Завжди будь людиною! Люблю тебе, синочка,

– завершив привітання ведучий.

У житті Андрія Джеджули останнім часом тривають важливі сімейні події. Як відомо, ведучий – багатодітний батько. Окрім 18-річного Даніеля від Санти Дімопулос, шоумен виховує 5-річну доньку Адель від шлюбу з блогеркою Юлією Леус та наймолодшу донечку Емілію, яка народилася влітку 2025 року у його третьому шлюбі. Усі діти ведучого спілкуються між собою, раніше він навіть показав зворушливу зустріч двох сестричок.