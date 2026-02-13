Після розлучення: Андрій Федінчик заговорив про майбутню обраницю та чи вважає себе "аб'юзером"

Не так давно весь український шоубізнес обговорював розлучення Федінчика й Денисенко. Акторка заявляла, що чоловік її ображав, а чоловік стверджував, що дружина зраджувала йому, коли той був на війні.

Це все призвело до того, що зіркова кума Ксенія Мішина "побила горщики" з Денисенко у соцмережах, заявивши, що саме Андрій є жертвою. Тепер колишня дружина актора перебуває у стосунках з Юрієм Савранським, а Федінчик у проєкті "55 за 5" заговорив про особисте життя.

За словами актора, сьогодні у нього зросла кількість прихильниць. Однак він наразі незацікавлений у романах, бо обрав пожити холостяцьким життям. Наразі Федінчик ще проживає для себе цей непростий період, тому навіть просте спілкування з дівчатами його зовсім не приваблює.

Серце вільне. Через публічне розлучення мені багато жінок пишуть в Instagram. Але зараз я не налаштований на стосунки взагалі. Тому відмовляю. Одна дівчина написала: "Ну я ж нічого конкретного не пропоную, давайте хоча б зустрінемося на каву, просто поп’ємо". Я поки не налаштований,

– відверто розповів Андрій.

Андрій Федінчик / Фото з інстаграму актора

Та якщо говорити про майбутнє, то актор не виключає, що обраниця може бути не з публічного кола осіб. У Федінчика також поцікавились щодо розлучення з Денисенко. Андрій не приховує, що для нього це був складний період, однак зараз ситуація стабілізувалась.

Крім того, артист на питання, чи вважає себе аб'юзером, відповів, що у певних моментах дійсно міг поводитись неправильно. А якщо оцінювати себе як чоловіка, то поставив би собі сім балів із десяти.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросиніній зробила заяву, що він її дуже ображав і ревнував. Саме ці фактори стали причинами розлучення.

