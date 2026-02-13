Это все привело к тому, что звездная кума Ксения Мишина "побила горшки" с Денисенко в соцсетях, заявив, что именно Андрей является жертвой. Теперь бывшая жена актера находится в отношениях с Юрием Савранским, а Фединчик в проекте "55 за 5" заговорил о личной жизни.

Может заинтересовать И в горе, и в радости: как изменились звездные пары, которые 30 лет вместе

По словам актера, сегодня у него возросло количество поклонниц. Однако он пока не заинтересован в романах, потому что выбрал пожить холостяцкой жизнью. Сейчас Фединчик еще проживает для себя этот непростой период, поэтому даже простое общение с девушками его совсем не привлекает.

Сердце свободно. Из-за публичного развода мне много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще. Поэтому отказываю. Одна девушка написала: "Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Я пока не настроен,

– откровенно рассказал Андрей.

Андрей Фединчик / Фото из инстаграма актера

Но если говорить о будущем, то актер не исключает, что избранница может быть не из публичного круга лиц. У Фединчика также поинтересовались относительно развода с Денисенко. Андрей не скрывает, что для него это был сложный период, однако сейчас ситуация стабилизировалась.

Кроме того, артист на вопрос, считает ли себя абьюзером, ответил, что в определенных моментах действительно мог вести себя неправильно. А если оценивать себя как мужчину, то поставил бы себе семь баллов из десяти.

Напомним, что Наталья Денисенко в интервью Маше Ефросининой сделала заявление, что он ее очень обижал и ревновал. Именно эти факторы стали причинами развода.

Что известно о разводе Денисенко и Фединчика?