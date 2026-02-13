Это все привело к тому, что звездная кума Ксения Мишина "побила горшки" с Денисенко в соцсетях, заявив, что именно Андрей является жертвой. Теперь бывшая жена актера находится в отношениях с Юрием Савранским, а Фединчик в проекте "55 за 5" заговорил о личной жизни.
По словам актера, сегодня у него возросло количество поклонниц. Однако он пока не заинтересован в романах, потому что выбрал пожить холостяцкой жизнью. Сейчас Фединчик еще проживает для себя этот непростой период, поэтому даже простое общение с девушками его совсем не привлекает.
Сердце свободно. Из-за публичного развода мне много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще. Поэтому отказываю. Одна девушка написала: "Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Я пока не настроен,
– откровенно рассказал Андрей.
Андрей Фединчик / Фото из инстаграма актера
Но если говорить о будущем, то актер не исключает, что избранница может быть не из публичного круга лиц. У Фединчика также поинтересовались относительно развода с Денисенко. Андрей не скрывает, что для него это был сложный период, однако сейчас ситуация стабилизировалась.
Кроме того, артист на вопрос, считает ли себя абьюзером, ответил, что в определенных моментах действительно мог вести себя неправильно. А если оценивать себя как мужчину, то поставил бы себе семь баллов из десяти.
Напомним, что Наталья Денисенко в интервью Маше Ефросининой сделала заявление, что он ее очень обижал и ревновал. Именно эти факторы стали причинами развода.
Что известно о разводе Денисенко и Фединчика?
- Летом 2025 году актриса подтвердила, что развелась с мужем.
- После того как Денисенко рассказала, что Андрей ее оскорблял, за него вступилась бывшая жена. Она обвинила Наталью во лжи и вмешательстве в ее отношения с Андреем. Женщина публично заявила, что Денисенко была в отношениях с женатым мужчиной, зная его семью.
- В интервью актер рассказал, что его бывшая жена имела роман с Юрием Савранским еще до их развода.