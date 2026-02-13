Поскольку уже завтра, 14 февраля, весь мир будет отмечать День Валентина, 24 Канал решил рассказать о крепких союзах украинского и мирового шоу-бизнеса, которые доказывают, что любовь существует сквозь годы. А также покажем, как изменились пары за все это время.

Читайте также Где сейчас Франциско Гомес – экс-судья шоу "Танцуют все"

Самые крепкие браки украинских звезд

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История этой пары зародилась тогда, когда Ольга была в отношениях с другим мужчиной и родила от него дочь. Артисты играли на одной сцене в театре, а чувства разожгли совместные роли в мюзикле "Кандид". Виталий пытался завоевать сердце Ольги. Перед одной из репетиций артистка нашла на своем столике в гримерке шоколадное сердце в котором была записка – "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

Сумская не могла проигнорировать свои чувства к Борисюку, поэтому ушла от мужа, забрав дочь. Влюбленные поженились, а в 2002 году у них родилась дочь Анна. Супруги вместе уже более 30 лет.

Как изменились Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма

Марина и Павел Зибровы

Пара познакомилась еще в далеких 90-х на одном из творческих вечеров. Артист так увлекся женщиной, что использовал все свои возможности, чтобы покорить сердце дамы. Певец сделал любимой предложение – 25 августа 1994 года они расписались.

У обоих есть сыновья от предыдущих браков, но имеют и общего ребенка – дочь Диану. Ранее Зибров признавался, что его можно назвать "подкаблучником", потому что жена и дочь всем заправляют.

Как изменились Марина и Павел Зибровы / Фото из инстаграма

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Уже более 30 лет Руслана находится в браке с Александром. Их пару называют одной из самых загадочных в украинском шоу-бизнесе, ведь они почти не делятся деталями частной жизни.

Интересно, что пару свела музыка. Они познакомились по делам работы, а за очень короткий промежуток времени почувствовали, что это судьба. Отношения начали стремительно развиваться. Свадьба влюбленных состоялась в 1995 году. По словам певицы, она даже платье не успела купить. Просто пара в один момент решила стать мужем и женой.

Как изменились Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов / Фото из инстаграма

Самые крепкие браки мировых звезд

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Со своей женой голливудский актер познакомился в 1981 году на съемках комедийного сериала "Неразлучные друзья". Впоследствии судьба свела их снова в фильме "Волонтеры". На тот момент Том был уже в браке.

В 1987 году муж развелся, а свадьба с Ритой состоялась 30 апреля 1988 года. В браке родилось двое детей. Иногда в СМИ появлялись слухи, что пара переживает кризис или вообще находится на грани развода, однако за столько лет их любовь продолжает жить.

Как изменились Том Хэнкс и Рита Уилсон / Фото Getty images

Джон Траволта и Келли Престон

Пара познакомилась в 1989 году на съемках фильма "Специалисты". Келли на момент знакомства была замужем, но впоследствии развелась. В 1991 году пара обвенчалась.

У них родилось трое детей. К сожалению, первенец умер в 2009 году из-за эпилептического приступа.

Джон и Келли любили друг друга и были самой крепкой парой Голливуда. В 2020 году актер сообщил, что его возлюбленная умерла от рака. К сожалению, смерть разлучила их.

Как изменились Джон Траволта и Келли Престон / Фото Getty images

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик

Пара вместе уже почти 30 лет. Познакомились они в 1991 году, а впервые вместе сыграли в пьесе "Как достичь успеха в бизнесе, не прилагая особых усилий" в 1996.

Менее чем через год после их дебюта на Бродвее они ошарашили поклонников женитьбой. Интересно также, что на свою свадьбу они пригласили немало друзей и родственников, которые на самом деле думали, что идут на вечеринку. Это стало для них настоящей неожиданностью.

С этого момента пара никогда не разводилась и воспитывает аж трое детей.

Как изменились Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик / Фото Getty images

А еще раньше мы рассказывали о 6 украинских звездах, которые были любовницами и не скрывают этого.