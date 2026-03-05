Розлучився з дружиною: що відомо про особисте життя Андрія Хливнюка – лідера гурту "Бумбокс"
- Андрій Хливнюк був одружений з Ганною Копиловою, але вони розлучилися у 2021 році.
- Після розлучення він недовго зустрічався з моделлю Наталією Гоцій, але стосунки завершилися через їхні напружені графіки роботи.
Андрій Хливнюк доволі закрита людина у плані особистого життя. Він не любить ділитись подробицями відносин і деколи різко може відреагувати на запитання з цього роду.
Однак 24 Канал таки дещо знає про Хливнюка й поділиться інформацією далі в матеріалі.
Що відомо про особисте життя Андрія Хливнюка?
У травні 2024 року українська письменниця Ірена Карпа розповіла, що колись була у стосунках із лідером гурту "Бумбокс". Це було ще у студентські роки, та й сам роман тривав доволі недовго.
З Хливнюком був дуже короткий студентський роман,
– зазначила письменниця.
У 2010 році Хливнюк таємно одружився з Ганною Копиловою, донькою колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". Того самого року у подружжя народився син Іван, а через три роки з'явилась на світ донька Олександра.
Сам співак відверто казав, що не вміє виховувати дітей, однак вони є хорошим антистресом. У соцмережах Андрій доволі рідко ділиться спільними фото з малечою, мабуть, хоче вберегти їх від зайвої публічності.
Вже на початку 2020 року ЗМІ почали писати, що Андрій і Ганна давно не з'являються разом на публічних заходах. Згодом з'ясувалась, що жінка стала ініціаторкою розлучення й пішла з родини.
У 2021 році офіційне рішення про розлучення з'явилось на відповідних ресурсах. Сам Хливнюк жодного разу не підіймав цю тему у пресі й різко реагував на запитання про особисте.
У квітні 2025 року музикант давав інтерв'ю, де підтвердив, що розлучився.
Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні,
– розповів Андрій Хливнюк.
Та ще раніше, у 2021 році, публіці стала доступна нова інформація про приватне життя співака. Виявилось, що завдяки спільним друзям він познайомився з моделлю – Наталією Гоцій. За словами дівчини, якось так між ними зав'язалась хімія.
Модель казала, що була у стресі, коли зізналась про стосунки з неофіційно одруженим чоловіком.
Та Гоцій спростувала чутки, що стала розлучницею подружжя.
На скільки я знаю, вони розійшлися з жінкою рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб і він просто не любить виносити свої стосунки на загал,
– пояснила модель.
Роман пари тривав недовго через їхні напружені графіки роботи. Наталія навіть зізнавалась, що вони ще можуть дати другий шанс їхньому коханню.
Та що зараз на серці в Андрія – невідомо.