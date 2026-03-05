Розлучився з дружиною: що відомо про особисте життя Андрія Хливнюка – лідера гурту "Бумбокс"

Андрій Хливнюк доволі закрита людина у плані особистого життя. Він не любить ділитись подробицями відносин і деколи різко може відреагувати на запитання з цього роду.

Однак 24 Канал таки дещо знає про Хливнюка й поділиться інформацією далі в матеріалі.

Що відомо про особисте життя Андрія Хливнюка?

У травні 2024 року українська письменниця Ірена Карпа розповіла, що колись була у стосунках із лідером гурту "Бумбокс". Це було ще у студентські роки, та й сам роман тривав доволі недовго.

З Хливнюком був дуже короткий студентський роман,

– зазначила письменниця.

У 2010 році Хливнюк таємно одружився з Ганною Копиловою, донькою колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". Того самого року у подружжя народився син Іван, а через три роки з'явилась на світ донька Олександра.

Андрій Хливнюк з ексдружиною / Фото з мережі

Сам співак відверто казав, що не вміє виховувати дітей, однак вони є хорошим антистресом. У соцмережах Андрій доволі рідко ділиться спільними фото з малечою, мабуть, хоче вберегти їх від зайвої публічності.

Андрій Хливнюк з дітьми / Фото з інстаграму співака

Вже на початку 2020 року ЗМІ почали писати, що Андрій і Ганна давно не з'являються разом на публічних заходах. Згодом з'ясувалась, що жінка стала ініціаторкою розлучення й пішла з родини.

У 2021 році офіційне рішення про розлучення з'явилось на відповідних ресурсах. Сам Хливнюк жодного разу не підіймав цю тему у пресі й різко реагував на запитання про особисте.

У квітні 2025 року музикант давав інтерв'ю, де підтвердив, що розлучився.

Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні,

– розповів Андрій Хливнюк.

Та ще раніше, у 2021 році, публіці стала доступна нова інформація про приватне життя співака. Виявилось, що завдяки спільним друзям він познайомився з моделлю – Наталією Гоцій. За словами дівчини, якось так між ними зав'язалась хімія.

Модель казала, що була у стресі, коли зізналась про стосунки з неофіційно одруженим чоловіком.

Наталія Гоцій та Андрій Хливнюк у кліпі "Бумбокс" / Фото з мережі

Та Гоцій спростувала чутки, що стала розлучницею подружжя.

На скільки я знаю, вони розійшлися з жінкою рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб і він просто не любить виносити свої стосунки на загал,

– пояснила модель.

Роман пари тривав недовго через їхні напружені графіки роботи. Наталія навіть зізнавалась, що вони ще можуть дати другий шанс їхньому коханню.

Та що зараз на серці в Андрія – невідомо.