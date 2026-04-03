Скандал довкола "Бумбоксу": Хливнюк відповів на звинувачення саундпродюсера у невиплатах

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відреагував на звинувачення саундпродюсера та співавтора пісень Олега Аджикаєва щодо нібито невиплати авторських винагород.

Цій ситуації артист присвятив окремий допис у фейсбуці.

Не пропустіть Піде війною на Путіна, – Василенко розкрила таємні плани Моргенштерна очолити Україну і Росію

Хливнюк заперечив порушення та наголосив, що всі розрахунки були проведені коректно. За його словами, колега отримував оплату як за виконану роботу, так і авторські виплати відповідно до чинного законодавства. Музикант також підкреслив, що всі фінансові операції здійснювалися офіційно, тож їх можна перевірити.

"Добродій", що бажає, так званої справедливості, отримав за свою роботу кошти і отримував авторську винагороду в рамках законодавства, як співавтор музики в зазначеному доробку. Виявилось мало, що ж, збиратиме тепер свою частку самотужки. Добре, що збори і виплати можна легко перевірити, адже вони давним-давно вийшли в безготівковий спосіб оплати,

– написав артист.

Крім того, фронтмен "Бумбоксу" обурився, адже такі звинувачення шкодять репутації гурту. "Кидати тінь на чесне ім'я гурту і називати мене шахраєм – це просто смішно. Бажаю здоров'я", – додав Андрій Хливнюк.



Лідер "Бумбоксу" відповів на закиди у шахрайстві від саундпродюсера

Що цьому передувало?