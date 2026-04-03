Скандал довкола "Бумбоксу": Хливнюк відповів на звинувачення саундпродюсера у невиплатах
- Андрій Хливнюк заперечив звинувачення у невиплатах авторських винагород, зазначивши, що всі фінансові операції були проведені коректно і офіційно.
- Олег Аджикаєв стверджує, що не отримував належної авторської винагороди за пісні з альбому "Таємний код: Рубікон", що спричинило зникнення деяких треків з музичних платформ.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відреагував на звинувачення саундпродюсера та співавтора пісень Олега Аджикаєва щодо нібито невиплати авторських винагород.
Цій ситуації артист присвятив окремий допис у фейсбуці.
Не пропустіть Піде війною на Путіна, – Василенко розкрила таємні плани Моргенштерна очолити Україну і Росію
Хливнюк заперечив порушення та наголосив, що всі розрахунки були проведені коректно. За його словами, колега отримував оплату як за виконану роботу, так і авторські виплати відповідно до чинного законодавства. Музикант також підкреслив, що всі фінансові операції здійснювалися офіційно, тож їх можна перевірити.
"Добродій", що бажає, так званої справедливості, отримав за свою роботу кошти і отримував авторську винагороду в рамках законодавства, як співавтор музики в зазначеному доробку. Виявилось мало, що ж, збиратиме тепер свою частку самотужки. Добре, що збори і виплати можна легко перевірити, адже вони давним-давно вийшли в безготівковий спосіб оплати,
– написав артист.
Крім того, фронтмен "Бумбоксу" обурився, адже такі звинувачення шкодять репутації гурту. "Кидати тінь на чесне ім'я гурту і називати мене шахраєм – це просто смішно. Бажаю здоров'я", – додав Андрій Хливнюк.
Лідер "Бумбоксу" відповів на закиди у шахрайстві від саундпродюсера / Скриншот з фейсбуку
Що цьому передувало?
- Раніше шанувальники помітили, що з музичних платформ зникли деякі пісні "Бумбоксу". Йдеться, про частину треків з альбому "Таємний код: Рубікон", а також композицію "Безодня", записану разом із Тіною Кароль.
- Згодом Олег Аджикаєв пояснив, що причиною стала суперечка щодо авторських прав. Він заявив, що як співавтор більшості пісень альбому не отримував належної звітності та виплат за використання творів. За словами продюсера, виплати, які надходили, стосувалися лише суміжних прав (як виконавцю), а не авторської винагороди. Про це він писав на своїй сторінці в Threads.