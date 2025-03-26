Не знали, як протягнути, – Андрій Хливнюк про критично важливий статус "Бумбоксу"
- Гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого, що дозволяє музикантам виїжджати за кордон.
- Андрій Хливнюк на концерті в Лондоні зазначив, що гурт не є критичною інфраструктурою для країни, і цей статус згодом змінять.
- Артист подякував тим, хто з розумінням поставився до ситуації.
Гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого, що дозволило музикантам виїжджати за кордон. На одному з концертів Андрій Хливнюк прокоментував цей наказ Мінкульту.
Днями "Бумбокс" виступив з концертом у Лондоні, де Андрій Хливнюк висловився про новий статус гурту. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал музичного оглядача Романа Бутурлакіна, якому надіслала відео з заходу його підписниця.
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Андрій Хливнюк розповів, що глядачі концерту допомогли зібрати на дрони, та попереду – ще багато виступів. Лідер "Бумбоксу" зізнався, що взяв відпустку на місяць своїм коштом задля цього благодійного туру.
Співак не зміг не оминути нового статусу колективу. Він запевнив, що гурт не є критичною інфраструктурою для країни, а їх згодом переназвуть.
Треба ж повиправдовуватись. Я повинен бути білочкою, а всі інші – к*кашки. Не знали, як протягнути, щоб дозволити виїхати, й назвали нас "критичною інфраструктурою". Звісно, ми ніяка не критична для країни інфраструктура. Звісно, нас переназвуть і знайдуть шпаринку нормальну в законодавстві,
– сказав Андрій Хливнюк.
Андрій Хливнюк про статус гурту "Бумбокс": відео з телеграм-каналу Романа Бутурлакіна
Артист подякував тим, хто з розумінням поставився до ситуації. Та з іронією звернувся до тих, хто вважає, що музиканти просто хочуть виїхати: "думайте й далі, ніяких проблем".
Детальніше про ситуацію
На тлі часткової зміни правил виїзду за кордон гурти "Бумбокс" та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отримали статус "критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" від Мінкульту. Це забезпечило учасникам колективів "бронь" від мобілізації та право виїжджати з України.
Відповідне формулювання спричинило обговорення у соцмережах. Тож Андрій Хливнюк згодом прокоментував, що не вважає гурт "критично важливим" для країни й додав, що пізніше цей статус назвуть "менш кричуще".