Днями "Бумбокс" виступив з концертом у Лондоні, де Андрій Хливнюк висловився про новий статус гурту. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал музичного оглядача Романа Бутурлакіна, якому надіслала відео з заходу його підписниця.

Цікаво "Бумбокс" виконав "Зцапала злапала", яка очолює чарт Apple Music, на концерті у Франкфурті

Андрій Хливнюк розповів, що глядачі концерту допомогли зібрати на дрони, та попереду – ще багато виступів. Лідер "Бумбоксу" зізнався, що взяв відпустку на місяць своїм коштом задля цього благодійного туру.

Співак не зміг не оминути нового статусу колективу. Він запевнив, що гурт не є критичною інфраструктурою для країни, а їх згодом переназвуть.

Треба ж повиправдовуватись. Я повинен бути білочкою, а всі інші – к*кашки. Не знали, як протягнути, щоб дозволити виїхати, й назвали нас "критичною інфраструктурою". Звісно, ми ніяка не критична для країни інфраструктура. Звісно, нас переназвуть і знайдуть шпаринку нормальну в законодавстві,

– сказав Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк про статус гурту "Бумбокс": відео з телеграм-каналу Романа Бутурлакіна

Артист подякував тим, хто з розумінням поставився до ситуації. Та з іронією звернувся до тих, хто вважає, що музиканти просто хочуть виїхати: "думайте й далі, ніяких проблем".

Детальніше про ситуацію

На тлі часткової зміни правил виїзду за кордон гурти "Бумбокс" та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отримали статус "критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" від Мінкульту. Це забезпечило учасникам колективів "бронь" від мобілізації та право виїжджати з України.

Відповідне формулювання спричинило обговорення у соцмережах. Тож Андрій Хливнюк згодом прокоментував, що не вважає гурт "критично важливим" для країни й додав, що пізніше цей статус назвуть "менш кричуще".