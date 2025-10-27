Андрій Хливнюк назвав найцікавіший гурт незалежної України
- Андрій Хливнюк вважає український рок-гурт "Димна суміш" найцікавішим колективом незалежної України.
- Він зазначив, що гурту було б корисно записувати музику на студії, яка спеціалізується на альтернативі, подібно до студій, що працюють з Deftones.
Лідер гурту БУМБОКС та військовий Андрій Хливнюк сказав, який колектив незалежної України для нього найцікавіший. Музикант виділив український рок-гурт "Димна суміш".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Хливнюк став гостем шоу "Критиканти".
Це той момент, коли студійних записів ще тоді суперкрутих не було. Їм би десь записуватись на студії, яка пише, скажімо, Deftones (американський метал-гурт – 24 Канал), на студії, яка записує взагалі ту музику, альтернативу, і бажано на найкращій,
– сказав Андрій Хливнюк.
Лідер гурту БУМБОКС зазначив, що якби займався українською культурною політикою, то надав би грант багатьом виконавцям на перезапис альбомів.
Андрій Хливнюк на шоу "Критиканти": дивіться відео онлайн
Що відомо про рок-гурт "Димна суміш"?
Рок-гурт "Димна суміш" був заснований в грудні 1998 року в Чернігові. Колектив перемагав на фестивалях "Червона рута" і "Перлини сезону".
У 2012 році гурт повідомив про тимчасове припинення діяльності. "Ми вкрай не згодні миритися з ситуацією в нашій країні, коли культура на останньому місці, а натомість панує суцільна політика, зомбування, соціальні експерименти та лагідний тоталітаризм", – заявили тоді музиканти.
Уже у 2016 році колектив випустив пісні "Зламані" і "О Боже мій", а у 2017 – анонсував кілька концертів.
1 лютого 2018 року фронтмен "Дивної суміші" Саша Чемеров оголосив про закриття гурту.