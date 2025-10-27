Андрій Хливнюк назвав найцікавіший гурт незалежної України

Лідер гурту БУМБОКС та військовий Андрій Хливнюк сказав, який колектив незалежної України для нього найцікавіший. Музикант виділив український рок-гурт "Димна суміш".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Хливнюк став гостем шоу "Критиканти".

Це той момент, коли студійних записів ще тоді суперкрутих не було. Їм би десь записуватись на студії, яка пише, скажімо, Deftones (американський метал-гурт – 24 Канал), на студії, яка записує взагалі ту музику, альтернативу, і бажано на найкращій,

– сказав Андрій Хливнюк.

Лідер гурту БУМБОКС зазначив, що якби займався українською культурною політикою, то надав би грант багатьом виконавцям на перезапис альбомів.

Андрій Хливнюк на шоу "Критиканти": дивіться відео онлайн

Що відомо про рок-гурт "Димна суміш"?