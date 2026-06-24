Відомий актор Андрій Клименков вдруге став батьком: перше фото та ім'я новонародженого

Відомий актор театру та кіно Андрій Клименков вдруге став батьком. Його дружина Віра народила сина.

Радісною новиною та першим фото з пологового Андрій та Віра поділилися в інстаграмі.

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Хлопчик з'явився на світ 23 червня об 11:06. Клименкови назвали його Андрій.

Вітаємо в сім'ї, сину,

– написав під публікацією актор.

На фото можна побачити лише малесеньку ніжку немовляти.

Для довідки! Глядачі могли бачити Андрія Клименкова у серіалах "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Папік", "Речдок", "Плут" та інших. Також відомо, що Андрій Клименков співпрацює з "Диким театром" та бере участь у виставах Postplay Theatre.

Андрійко – це друга дитина подружжя. Первістка Віра народила 7 січня 2023 року. Хлопчика звуть Данило.

Нагадаємо, також нещодавно батьком став блогер Ігор Пустовіт, який раніше був одружений з інфлюенсеркою Сашею Бо.