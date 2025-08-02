"Це дуже відповідальний крок": Андрій Лузан неочікувано заговорив про батьківство
- Андрій Лузан висловився про батьківство, зазначивши, що наразі не готовий стати батьком через невизначене майбутнє.
- Він підкреслив, що народження дитини – це відповідальний крок, і розгляне можливість батьківства, якщо війна затягнеться.
Комік і військовослужбовець 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis Андрій Лузан висловився про батьківство. Учасник проєкту "Леви на джипі" зізнався, чи хоче створити сім'ю і чи готовий до народження дитини.
Про батьківство Лузан заговорив у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Pressing.
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Андрій Лузан поділився, що думає про сім'ю, але наразі не готовий стати батьком.
Наскільки це буде егоїстично – приводити в цей світ дитину, якщо попереду, на мою думку, нас нічого класного найближчі 10-20 років не очікує. Я вважаю, що народження дитини – це дуже відповідальний крок,
– сказав він.
Комік додав, що не хоче відчувати стрес щодо майбутнього своєї дитини. Водночас Лузан зауважив, що якщо війна затягнеться, то він серйозно задумається про батьківство.
Я не хочу, щоб у мене був величезний відрив від своєї дитини. Хоча він уже буде суттєвий. Я народився, коли моєму батькові було 25,
– додав Андрій.
Він підкреслив, що зараз складно будувати плани.
Хочеться вкладати у наступне покоління. Це важливо. Але зараз ми переходимо в такий етап історії, що, можливо, у нас зміниться інститут сім'ї. Можливо, у нас ставлення до дітей буде інше. Навіть технології – зараз іде переломний момент. Можна не вгадати. Я найбільше за це боюсь,
– зазначив комік.
Інтерв'ю з Андрієм Лузаном: дивіться відео онлайн
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