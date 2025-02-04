Андрій Білоус вперше прокоментував звинувачення у сексуальних домаганнях

Викладача університету Карпенка-Карого та керівника Молодого театру Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток. Він вперше це прокоментував.

Крім того, режисер висловився про майбутнє Київського національного академічного театру. Повідомляє 24 Канал з посиланням на TSN.ua.

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Викладач відкидає всі звинувачення. Він заявив про "організовану кампанію", метою якої називає його "усунення з посади в театрі та отримання контролю над приміщенням театру, який успішно функціонує".

Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів. Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях і маю намір це довести в правовому порядку. Мною подано офіційну заяву до поліції, і наразі ведеться перевірка. У зв'язку з цим я також подав заяву про прискорення цієї перевірки,

– зазначив Андрій Білоус.

Він наголосив, що має "достатньо доказів на підтвердження своєї позиції, які вже передані на розгляд досудового слідства".

Крім того, Білоус прокоментував чутки про те, що "якщо його звільнять з театру, усі вистави, які він поставив як режисер, заборонить для показу".

Це моє право, яким я можу скористатися по завершенню ліцензії, яка є в театрі. А можу не скористатися. Наразі ліцензія діє до кінця сезону,

– зазначив режисер.

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