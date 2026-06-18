Анджеліна Джолі зізналася у кризі після розлучення з Піттом і розповіла, як її підтримали діти

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі намагається уникати питань про особисте життя. Зокрема, вона рідко говорить про скандальне розлучення з Бредом Піттом та їхніх дітей.

Однак днями в інтерв'ю для видання Variety Джолі обережно згадала свій складний розлучний процес із Бредом Піттом та розповіла, як діти її підтримали.

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Акторка зізналася, що після розриву пройшла через кризовий період і відчувала внутрішнє виснаження. Їй допомогли впоратися з цим діти, які вже подорослішали і підтримують її.

Я відчуваю, що мій бойовий дух нарешті повернувся. Я на деякий час його втратила. Мене ніби трохи "збили з ніг", і він повертається – значною мірою завдяки моїм дітям,

– зазначила Анджеліна Джолі.

Вона додала: "Моїм дітям майже всім уже по 18, і тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, як я виходжу й щось роблю. Вони знають мене краще за всіх і все одно мене люблять – це багато про що говорить. Вони дуже підтримують те, щоб я повернулася до тих частин себе, які раніше, можливо, не відчувала настільки вільними".

Чому розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта було скандальним?

Причиною стали звинувачення з боку акторки: вона заявила про нібито жорстоке поводження Бреда Пітта з нею та їхніми дітьми.

У пари шестеро дітей – троє біологічних і троє усиновлених.

Джолі подала на розлучення у 2016 році, а остаточно врегулювати всі юридичні питання вдалося лише наприкінці 2024-го. Процес затягнувся на вісім років через складні судові суперечки щодо опіки над дітьми та поділу спільного майна.

Після розриву стосунки Пітта з дітьми стали напруженими. Зокрема стало відомо, що їхній біологічний син Нокс, як і деякі його брати та сестри, відмовився від прізвища батька. У документах про закінчення школи, він зазначений як Нокс Джолі, а не Джолі-Пітт.