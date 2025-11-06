Анджеліна Джолі відвідала не лише Херсон: з'явилися нові подробиці її візиту в Україну

5 листопада стало відомо про таємний візит Анджеліни Джолі до Херсона. Тепер з'ясувалося, що американська акторка також відвідала Миколаїв.

У міста поблизу лінії фронту на півдні України знаменитість приїхала разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Пише 24 Канал з посиланням на сайт фонду.

У Миколаєві та Херсоні Анджеліна Джолі зустрілася місцевими мешканцями, медиками та волонтерами. Вона поспілкувалася з дітьми та побувала в укритті, куди спускаються під час небезпеки.

Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. Їхня стійкість і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Після майже трьох років війни виснаження помітне неозброєним оком, але водночас – і рішучість. Сім'ї прагнуть безпеки, миру та можливості відбудувати свої життя,

– сказала акторка.

Анджеліна Джолі в Україні / Фото Legacy of War Foundation

Перед цим у телеграм-каналі Ukraine context з'явилося відео, де Анджеліна Джолі зустрілася з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шанько. Він подарував акторці пам'ятний жетон міста.

Видання Politico написало, що Анджеліна Джолі не повідомляла українську владу про те, що хоче приїхати. Кордон акторка перетнула пішки.

