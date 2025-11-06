Анджелина Джоли посетила не только Херсон: появились новые подробности ее визита в Украину

5 ноября стало известно о тайном визите Анджелины Джоли в Херсон. Теперь выяснилось, что американская актриса также посетила Николаев.

В города вблизи линии фронта на юге Украины знаменитость приехала вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Пишет 24 Канал со ссылкой на сайт фонда.

В Николаеве и Херсоне Анджелина Джоли встретилась с местными жителями, медиками и волонтерами. Она пообщалась с детьми и побывала в укрытии, куда спускаются во время опасности.

Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. Их стойкость и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. После почти трех лет войны истощение заметно невооруженным глазом, но в то же время – и решимость. Семьи стремятся к безопасности, мире и возможности отстроить свои жизни,

– сказала актриса.

Анджелина Джоли в Украине / Фото Legacy of War Foundation

Перед этим в телеграмм-канале Ukraine context появилось видео, где Анджелина Джоли встретилась с начальником Херсонской городской военной администрации Ярославом Шанько. Он подарил актрисе памятный жетон города.

Издание Politico написало, что Анджелина Джоли не уведомляла украинские власти о том, что хочет приехать. Границу актриса пересекла пешком.

