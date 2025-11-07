Не залишилась без подарунка: Анджеліна Джолі зустрілась з українськими прикордонниками

Анджеліна Джолі продовжує мандрівку Україною. Одна з її зупинок відбулась для зустрічі з прикордонниками, які подякували акторці за підтримку.

Анджеліна Джолі вдруге без анонсу приїхала до України під час повномасштабної війни. Американська акторка зустрілася з прикордонниками, пише 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Зверніть увагу У касці та під антидроновою сіткою: у мережі показали нове фото Анджеліни Джолі з України

Анджеліну Джолі зустріли представники 7 прикордонного Карпатського загону. Вони висловили їй вдячність за підтримку України, а також не відпустили з порожніми руками.

Прикордонники подарували акторці набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Анджеліна Джолі з прикордонниками / Фото ДПСУ

Раніше у Херсоні Анджеліні Джолі теж зробили символічний подарунок. Очільник міської військової адміністрації вручив акторці пам'ятний жетон Херсона, повідомляв телеграм-канал Ukraine context | russia no context.

Додамо, у п'ятницю, 7 листопада, Анджеліну Джолі бачили в одній з АЗК у Тернополі. Наразі інші деталі невідомі.

Що відомо про другу поїздку Джолі до України?