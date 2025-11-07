Не залишилась без подарунка: Анджеліна Джолі зустрілась з українськими прикордонниками
- Анджеліна Джолі зустрілася з українськими прикордонниками, які подякували їй за підтримку та подарували національну символіку і коїн ДПСУ.
- Це друга поїздка Джолі до України під час війни, під час якої вона також відвідала Херсон і Миколаїв.
Анджеліна Джолі продовжує мандрівку Україною. Одна з її зупинок відбулась для зустрічі з прикордонниками, які подякували акторці за підтримку.
Анджеліна Джолі вдруге без анонсу приїхала до України під час повномасштабної війни. Американська акторка зустрілася з прикордонниками, пише 24 Канал з посиланням на ДПСУ.
Зверніть увагу У касці та під антидроновою сіткою: у мережі показали нове фото Анджеліни Джолі з України
Анджеліну Джолі зустріли представники 7 прикордонного Карпатського загону. Вони висловили їй вдячність за підтримку України, а також не відпустили з порожніми руками.
Прикордонники подарували акторці набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.
Анджеліна Джолі з прикордонниками / Фото ДПСУ
Раніше у Херсоні Анджеліні Джолі теж зробили символічний подарунок. Очільник міської військової адміністрації вручив акторці пам'ятний жетон Херсона, повідомляв телеграм-канал Ukraine context | russia no context.
Додамо, у п'ятницю, 7 листопада, Анджеліну Джолі бачили в одній з АЗК у Тернополі. Наразі інші деталі невідомі.
Що відомо про другу поїздку Джолі до України?
Акторка і фотомодель Анджеліна Джолі 5 листопада відвідала Херсон. У соцмережах припускають, що її мета – гуманітарна місія. Зірка відвідала медичні заклади, поспілкувалась з працівниками, гралася з дітьми.
Також Анджеліна Джолі побувала у Миколаєві.
Це друга поїздка Анджеліни Джолі до України за час повномасштабного вторгнення. Вперше вона прибула підтримати українців у квітні 2022 року. Акторка тоді побувала на залізничному вокзалі, місцевій школі-інтернаті, зустрічалась з волонтерами й дітьми, які постраждали від ракетних обстрілів.