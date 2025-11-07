Не осталась без подарка: Анджелина Джоли встретилась с украинскими пограничниками

Анджелина Джоли продолжает путешествие по Украине. Одна из ее остановок состоялась для встречи с пограничниками, которые поблагодарили актрису за поддержку.

Анджелина Джоли во второй раз без анонса приехала в Украину во время полномасштабной войны. Американская актриса встретилась с пограничниками, пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Обратите внимание В каске и под антидроновой сеткой: в сети показали новое фото Анджелины Джоли из Украины

Анджелину Джоли встретили представители 7 пограничного Карпатского отряда. Они выразили ей благодарность за поддержку Украины, а также не отпустили с пустыми руками.

Пограничники подарили актрисе набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины.

Анджелина Джоли с пограничниками / Фото ГПСУ

Ранее в Херсоне Анджелине Джоли тоже сделали символический подарок. Глава городской военной администрации вручил актрисе памятный жетон Херсона, сообщал телеграмм-канал Ukraine context | russia no context.

Добавим, в пятницу, 7 ноября, Анджелину Джоли видели в одной из АЗК в Тернополе. Сейчас другие детали неизвестны.

Что известно о второй поездке Джоли в Украину?