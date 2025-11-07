Не осталась без подарка: Анджелина Джоли встретилась с украинскими пограничниками
- Анджелина Джоли встретилась с украинскими пограничниками, которые поблагодарили ее за поддержку и подарили национальную символику и коин ГПСУ.
- Это вторая поездка Джоли в Украину во время войны, во время которой она также посетила Херсон и Николаев.
Анджелина Джоли продолжает путешествие по Украине. Одна из ее остановок состоялась для встречи с пограничниками, которые поблагодарили актрису за поддержку.
Анджелина Джоли во второй раз без анонса приехала в Украину во время полномасштабной войны. Американская актриса встретилась с пограничниками, пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Обратите внимание В каске и под антидроновой сеткой: в сети показали новое фото Анджелины Джоли из Украины
Анджелину Джоли встретили представители 7 пограничного Карпатского отряда. Они выразили ей благодарность за поддержку Украины, а также не отпустили с пустыми руками.
Пограничники подарили актрисе набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины.
Анджелина Джоли с пограничниками / Фото ГПСУ
Ранее в Херсоне Анджелине Джоли тоже сделали символический подарок. Глава городской военной администрации вручил актрисе памятный жетон Херсона, сообщал телеграмм-канал Ukraine context | russia no context.
Добавим, в пятницу, 7 ноября, Анджелину Джоли видели в одной из АЗК в Тернополе. Сейчас другие детали неизвестны.
Что известно о второй поездке Джоли в Украину?
Актриса и фотомодель Анджелина Джоли 5 ноября посетила Херсон. В соцсетях предполагают, что ее цель – гуманитарная миссия. Звезда посетила медицинские учреждения, пообщалась с работниками, играла с детьми.
Также Анджелина Джоли побывала в Николаеве.
Это вторая поездка Анджелины Джоли в Украину за время полномасштабного вторжения. Впервые она прибыла поддержать украинцев в апреле 2022 года. Актриса тогда побывала на железнодорожном вокзале, местной школе-интернате, встречалась с волонтерами и детьми, пострадавших от ракетных обстрелов.