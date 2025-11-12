Працювала на пропагандистських каналах: що відомо про ведучу Ангеліну Пичик
- Ангеліна Пичик, відома ведуча з проросійським минулим, стала об'єктом скандалу, що призвело до розірвання контрактів з відомими брендами.
- Після блокування проросійських каналів вона стала блогером, але її минуле викликало негативну реакцію відомих осіб, які знімалися у її відео.
Останніми днями у мережі розгорівся скандал щодо журналістки Ангеліни Пичик. Ведучій пригадали її неоднозначне минуле та поцікавились, чому вона не понесла покарання через свої проросійські настрої у прямих етерах.
З медійницею відомі бренди вже почали розривати контракти, а відомі люди, які знялись у її відео, не приховують свого шоку. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про Ангеліну Пичик і чому розгорівся скандал.
Зверніть увагу Студія "Квартал 95" публічно відхрестилась від Міндіча, якого підозрюють в корупції
Робота на пропагандистських каналах
Ангеліна з дитинства мріяла працювати у сфері журналістки. Вона вступила до Національного авіаційного університету за спеціальністю "Журналістика". Вже у 21 рік стала ведучою на телеканалі.
Згодом запустила своє перше політичне ток-шоу "Президент" на телеканалі "НАШ", який належав колишньому українському проросійському політику Євгенію Мураєву.
Сьогодні Мураєва підозрюють у державній зраді, а той, своєю чергою, переховується у Китаї.
На телеканалі NewsOne почала працювати у 2014 році. У 2017 – ведуча ранкової програми, а також обіймала посаду парламентського кореспондента.
Нагадаємо, що сьогодні телеканали "НАШ" та NewsOne більше не функціонують в Україні.
У 2021 році Нацрада оштрафувала ці медіа та дала попередження. Виявилось, що в ефірі "НАШ" висловлював свої "погляди" представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Телеканал також транслював голосування під темою "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?"
Тоді ж NewsOne називали Сергія Стерненка "вбивцею", а також розпалювали національну, расову чи релігійну ворожнечу. Телеканал відкрито транслював зустіч Путіна й Медведчука, де вони обговорювали "взаємовідносини РФ з Україною, перемогу у Великій Вітчизняній війні", а медіа додало ще й свій редакційний коментар.
Співведучим Ангеліни був такий собі Макс Назаров, якому у 2025 році Служба безпеки України оголосила підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.
Та якби там журналістка, якщо її можна такою назвати, не розповідала про те, що не займалась пропагандою, факти говорять самі за себе. Ось до прикладу один з уривків програми, де Ангеліна та Максим були ведучими, слухали, як так званий "експерт" просуває у їхньому етері проросійські думки.
Пропаганда "русского мира" від політолога Вадима Карасьова з Харкова в ефірі телеканалу "НАШ": дивіться відео онлайн
Скандал з Ангеліною Пичик: що сталось?
Після того як в Україні заблокували уже згадані телеканали, Пичик вирішила зайнятись блогінгом. У Києві вона підходила до людей і запитувала: "Скільки вам потрібно грошей для комфортного життя у столиці?, "Як ви познайомились?" і тд. Цікаво, що в її відео потрапляли не тільки пересічні мешканці міста, а й відомі люди. Наприклад, Артур Логай з дружиною Євгенією, MELOVIN, Кажанна, Олена Тополя, Олексій Суханов, Дмитро Кулеба з нареченою, Наталія Могилевська, Римма Зюбіна тощо.
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька у відео Ангеліни Пичик: дивіться відео онлайн
Що цікаво, акторка Римма Зюбіна після публікації інтерв'ю написала великий пост, де зазначила, що головну її цитату вирізали з відео, чим викривили відповідь на запитання.
Днями керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов присвятив великий допис Ангеліні. Він зазначив, що в Україні з інститутом репутації доволі погано, адже зараз у дівчини справи йдуть доволі добре, й з рекламою до неї звертаються відомі бренди.
Журналіст розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Ангеліна Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення". За словами Смирнова, візуально їй "будували образ української Скабєєвої". І йому дивно, чому Назаров отримав підозру, а Пичик ходить з камерою по Києву та спілкується з відомими людьми.
Смирнов також нагадав, що тоді ведучі виправдовувались, що "не можуть відповідати за слова гостей".
Ведучі (зокрема і Пичик) тільки те і робили, що маніпулювали, а також закривали рота гостям, які звинувачували їх у просуванні кремлівських наративів,
– написав медійник.
Він висловив сподівання, що його допис пошириться у мережі, а люди почнуть ігнорувати Ангеліну, коли та захоче зняти з ними відео.
Яка реакція Ангеліни Пичик?
Наразі дівчина не відреагувала на скандал. Можливо, найближчим часом вона дасть коментар або опублікує відео.
Та допоки блогерка мовчить, компанія Rozetka припинила співпрацю з Ангеліною після викриття її минулого на проросійських каналах.
А артистка Кажанна, яка фігурувала у її відео, заявила, що не знала про проросійське минуле Пичик, і попросила видалити відео з нею з соцмереж.
Я зараз в а**ї. Два рази в житті до мене підійшли на вулиці з камерою: один раз забулили за зовнішність, другий раз дівчина виявилась запроданкою. Вибачте, я про це не знала, бо реально бігла на зустріч по Хрещатику в гарному настрої й звісно, не подивилась, хто це. Хочу зауважити, що я не платила за це відео і його вже видалено з соцмереж за моїм проханням,
– зазначила Кажанна.
Можливо, на цю ситуацію відреагують і відповідні служби в Україні. Наразі залишається спостерігати за ситуацією.
Раніше ми розповідали про Катерину Вербер – дружину Тимура Міндіча, який виїхав з України.