Працювала на пропагандистських каналах: що відомо про ведучу Ангеліну Пичик

Останніми днями у мережі розгорівся скандал щодо журналістки Ангеліни Пичик. Ведучій пригадали її неоднозначне минуле та поцікавились, чому вона не понесла покарання через свої проросійські настрої у прямих етерах.

З медійницею відомі бренди вже почали розривати контракти, а відомі люди, які знялись у її відео, не приховують свого шоку. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про Ангеліну Пичик і чому розгорівся скандал.

Робота на пропагандистських каналах

Ангеліна з дитинства мріяла працювати у сфері журналістки. Вона вступила до Національного авіаційного університету за спеціальністю "Журналістика". Вже у 21 рік стала ведучою на телеканалі.

Згодом запустила своє перше політичне ток-шоу "Президент" на телеканалі "НАШ", який належав колишньому українському проросійському політику Євгенію Мураєву.

Сьогодні Мураєва підозрюють у державній зраді, а той, своєю чергою, переховується у Китаї.

Ангеліна Пичик у програмі "Президент" / Фото з відкритих джерел

На телеканалі NewsOne почала працювати у 2014 році. У 2017 – ведуча ранкової програми, а також обіймала посаду парламентського кореспондента.

Нагадаємо, що сьогодні телеканали "НАШ" та NewsOne більше не функціонують в Україні.

У 2021 році Нацрада оштрафувала ці медіа та дала попередження. Виявилось, що в ефірі "НАШ" висловлював свої "погляди" представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Телеканал також транслював голосування під темою "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?"

Тоді ж NewsOne називали Сергія Стерненка "вбивцею", а також розпалювали національну, расову чи релігійну ворожнечу. Телеканал відкрито транслював зустіч Путіна й Медведчука, де вони обговорювали "взаємовідносини РФ з Україною, перемогу у Великій Вітчизняній війні", а медіа додало ще й свій редакційний коментар.

Співведучим Ангеліни був такий собі Макс Назаров, якому у 2025 році Служба безпеки України оголосила підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Ангеліна Пичик та Макс Назаров / Фото з відкритих джерел

Та якби там журналістка, якщо її можна такою назвати, не розповідала про те, що не займалась пропагандою, факти говорять самі за себе. Ось до прикладу один з уривків програми, де Ангеліна та Максим були ведучими, слухали, як так званий "експерт" просуває у їхньому етері проросійські думки.

Пропаганда "русского мира" від політолога Вадима Карасьова з Харкова в ефірі телеканалу "НАШ": дивіться відео онлайн

Скандал з Ангеліною Пичик: що сталось?

Після того як в Україні заблокували уже згадані телеканали, Пичик вирішила зайнятись блогінгом. У Києві вона підходила до людей і запитувала: "Скільки вам потрібно грошей для комфортного життя у столиці?, "Як ви познайомились?" і тд. Цікаво, що в її відео потрапляли не тільки пересічні мешканці міста, а й відомі люди. Наприклад, Артур Логай з дружиною Євгенією, MELOVIN, Кажанна, Олена Тополя, Олексій Суханов, Дмитро Кулеба з нареченою, Наталія Могилевська, Римма Зюбіна тощо.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька у відео Ангеліни Пичик: дивіться відео онлайн

Що цікаво, акторка Римма Зюбіна після публікації інтерв'ю написала великий пост, де зазначила, що головну її цитату вирізали з відео, чим викривили відповідь на запитання.

Днями керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов присвятив великий допис Ангеліні. Він зазначив, що в Україні з інститутом репутації доволі погано, адже зараз у дівчини справи йдуть доволі добре, й з рекламою до неї звертаються відомі бренди.

Журналіст розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Ангеліна Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення". За словами Смирнова, візуально їй "будували образ української Скабєєвої". І йому дивно, чому Назаров отримав підозру, а Пичик ходить з камерою по Києву та спілкується з відомими людьми.

Смирнов також нагадав, що тоді ведучі виправдовувались, що "не можуть відповідати за слова гостей".

Ведучі (зокрема і Пичик) тільки те і робили, що маніпулювали, а також закривали рота гостям, які звинувачували їх у просуванні кремлівських наративів,

– написав медійник.

Він висловив сподівання, що його допис пошириться у мережі, а люди почнуть ігнорувати Ангеліну, коли та захоче зняти з ними відео.

Яка реакція Ангеліни Пичик?

Наразі дівчина не відреагувала на скандал. Можливо, найближчим часом вона дасть коментар або опублікує відео.

Та допоки блогерка мовчить, компанія Rozetka припинила співпрацю з Ангеліною після викриття її минулого на проросійських каналах.

А артистка Кажанна, яка фігурувала у її відео, заявила, що не знала про проросійське минуле Пичик, і попросила видалити відео з нею з соцмереж.

Я зараз в а**ї. Два рази в житті до мене підійшли на вулиці з камерою: один раз забулили за зовнішність, другий раз дівчина виявилась запроданкою. Вибачте, я про це не знала, бо реально бігла на зустріч по Хрещатику в гарному настрої й звісно, не подивилась, хто це. Хочу зауважити, що я не платила за це відео і його вже видалено з соцмереж за моїм проханням,

– зазначила Кажанна.

Можливо, на цю ситуацію відреагують і відповідні служби в Україні. Наразі залишається спостерігати за ситуацією.

