Справжнє ім'я артистки – Кароліна Куєк. Родом вона з Чернівецької області й вже з самого дитинства розвивалась у музичній кар'єрі. Що цікаво, у 1995 році Кароліна обрала собі псевдонім, щоб взяти участь у московському конкурсі "Утренняя звезда-95".

З того часу Ані Лорак почали визнавати "відкриттям року", а судді високо оцінювали талант дівчини. Такий прорив став не тільки визначним у її кар'єрі, а й неабияк вплинув на особисте життя. Як колись українська співачка зайняла проросійську позицію та які "скелети" ховає у своїй шафі, читайте в матеріалі Show 24.

Шлях до слави

Коли Кароліні було 13 років, її на сцені помітив продюсер Юрій Фальоса, який за деякий час підписав зі співачкою контракт на 10 років. Сама виконавиця згодом зізнавалась, що саме він навчив її "їсти ножем і виделкою".

З часу підписання контракту Лорак почала випускати альбоми та знімати кліпи в Америці. У 1999 році вона стала заслуженою артисткою України й тоді ж познайомилась з російським композитором Ігорем Крутим. Співпраця принесла свої плоди, тому навесні 2000 року публіці презентували трек "Зеркала". Співачка і композитор підписали контракт, але згодом виявилось, що стосунки між ними не складаються.

З кожним роком колись українська співачка, а сьогодні – зрадниця, забирала у свої руки найкращі нагороди, отримувала визнання, але у 2006 році розірвала контракт з Фальосою, а новим продюсером став Костянтин Меладзе, який сьогодні відмовчується про війну в Україні.

У 2005 році Лорак хотіла поїхати на Євробачення від України, однак за результатами конкурсу поїхав гурт "Ґринджоли". У 2008 році вона таки представила нашу країну у Белграді з піснею "Shady Lady", яку написав Філіп Кіркоров і грецький композитор Дмітріс Контопулос.

Тоді виконавиці вдалось посісти друге місце, й після цього Віктор Ющенко надав Ані Лорак і Філіпу Кіркорову звання народних артистів України.

Співачка-зрадниця не тільки працювала в українському шоубізі, а й активно розважала росіян. У 2014 році вона сиділа в тренерському кріслі проєкту "Голос країни", але жодним чином не засудила російську агресію, яка в той час відкрито зазіхнула на наші землі.

Особисте життя

Попри те, що Юрій Фальоса був продюсером Лорак, це не завадило їм завести романтичні стосунки. Чоловік пішов від своєї дружини заради молодої співачки, за яку він був старший на 18 років. Разом пара пробула 13 років, 10 з яких прожила під спільним дахом.

Юрій розповідав, що йому досі неприємно згадувати про те, як згодом склались їхні стосунки.

Я думаю, що навчив її всього. І як поводитися з чоловіками, і як з генералами, і з президентами, і з бізнесменами. Кожен чоловік хотів би таку жінку,

– розповідав Фальоса про Лорак.

Свого часу Лорак і Фальоса дружили сім'ями з родиною Сергія Реброва. Згодом між Сергієм і Кароліною виникли почуття, і вона пішла від свого обранця, бо закрутила роман з українським футболістом, який на той момент був одружений і виховував сина.

За чутками, Ребров не хотів розлучатися з дружиною, тому запропонував співачці залишитись коханкою, але вона нібито відмовилась. Фальоса досі боляче згадує цей епізод біографії й не може пробачити екскоханій такого вчинку.

На відпочинку в Анталії виконавиця познайомилась із Муратом, за якого у 2009 році вийшла заміж.

У 2011 році Лорак народила доньку Софію. Спершу були чутки, що Мурат, ймовірно, зрадив дружину зі світською левицею. Пізніше стало відомо про те, що вони розлучаються.

Зазначимо, що у 2023 році Мурат одружився з візажисткою Лілією, а весілля відгуляли в одному з заміських ресторанів Києва.

А вже за рік бізнесмен повідомив, що з Лілією вони розлучились.

Сама ж Лорак таємно вийшла заміж за "духовного наставника" Ісаака Віджрака.

Ані Лорак і громадянська позиція

Після 2014 року Лорак перебралась до країни-агресорки, а до України приїжджала з концертами. Паралельно активісти зривали виступи Лорак в українських містах, адже вона підтримала путінський режим і безсоромно приїжджала сюди заробляти гроші.

У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак. Варто відзначити, що співачка проігнорувала повномасштабну війну, яку розпочала Росія, а час від часу цинічно згадує про мир.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу. Зрадниця пожертвує гроші російському фонду "Счастливое детство.ru". Вона пояснила, що ця організація пропонує підтримку дітям, які постраждали від "цієї ситуації", ймовірно, маючи на увазі війну, розпочату Росією.

У листопаді 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, увівши в дію рішення РНБО про позбавлення зрадників державних нагород. Співачок Лорак і Повалій, зокрема, позбавили звання заслужених артисток України.

У червні 2025 року стало відомо, що Ані Лорак отримала російський паспорт.

Також нагадаємо, що Лорак є кумою української спортсменки Лілії Подкопаєвої. Ба більше, жінки тривалий час були найкращими подругами. За словами гімнастки, сьогодні вони не спілкуються, адже співачка обрала сторону країни-агресорки.

"Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повелась щодо Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір", – висловилась Подкопаєва.

Де зараз і чим займається Ані Лорак?

У житті зрадниці все залишилось без змін – вона продовжує виступати для росіян, замовчує тему війни та хизується розкішним життям і поїздками за кордон зі своїм обранцем.

Сьогодні й на майбутнє дорога Лорак до України закрита. Українці не пробачать їй зрадливої позиції та того, що вона продовжувала спонсорувати Росію, яка щоденно вбиває невинних людей на нашій території.