Роман родом із міста Миколаїв, що у Львівській області. Через певні обставини родина переїхала до Старосамбірського району, де хлопець навчався у школі. Цікаво, що ще з дитинства він проявив зацікавлення музикою та співом, тому був учасником церковного хору. Співак зростав у багатодітній родині, а згодом і взагалі став опікуном для менших братів й сестер. Як розвивалась кар'єра Романа Скорпіона, що відомо про особисте життя та до чого тут Тоня Матвієнко, і де зараз артист, читайте у матеріалі Show24.

Кухарство чи музика: як Роман Скорпіон зробив свій вибір?

Батьки артиста вважали, що сину краще навчатись на кухаря, та хлопець мріяв про музику. Після закінчення школи вступив до Самбірського училища культури по класу хорового диригування. Перші пісні Роман почав писати саме у студентські роки. Тоді він створив композицію "Так сильно", яка сьогодні є доволі відомою серед мас.

Роман Скорпіон – "Так сильно": дивіться відео онлайн

Тоді Скорпіон почав записувати перші пісні, а також працював ведучим заходів. Та в один момент його життя перевернулось з ніг на голову. Коли Роману було 20 років, його батько зник, а мати померла. Через те що він залишився найстаршим у родині, то артист повинен був опікуватись молодшими братами та сестрами.

Роман Скорпіон з родиною / Фото видання Oboz.ua

Та попри такі події у житті, Роман уже у 2013 році дав концерт у межах міжнаціонального шоу, а згодом випустив одні з найпопулярніших треків – "Фата" й "Поцілую". У 2016 – українська публіка почула трек "Закохався", а співак вирушив у невеличкий тур західними містами України. Поступово популярність почала виходити на гідний рівень, а вже за рік вийшов перший україномовний альбом "Поцілую тебе".

Особисте життя – чи вільне серце Романа Скорпіона?

Що цікаво, до сьогодні шанувальники артиста не знають, чи вільне його серце, але Роман воліє не говорити на цю тему у публічному просторі.

Та минулого року у ЗМІ поширились чутки нібито Скорпіон закрутив роман із заміжньою Тонею Матвієнко. Для інфоприводу обрали часті появи на публіці артистів разом, а фани почали писати, що співаки "дуже гарна пара".

Роман Скорпіон і Тоня Матвієнко: дивіться відео онлайн

Певний період часу артисти ніяк не реагували на чутки, та одного разу співак вирішив розставити все на свої місця. За словами виконавця, ніякого роману між ними немає.

У соціальних мережах зараз активно обговорюють мене із Тонею Матвієнко. Особливо пабліки, які розповсюджують інформацію, ніби то ексклюзив і деталі, про які ми самі навіть не знаємо. Ви знаєте, ми з Тонею дорослі люди й розберемось зі своїм життям без ваших коментарів. Вам рекомендую зайнятися особистим життям,

– заявив співак.

Сама ж співачка вирішила не висловлюватись на цю тему.

Де зараз Роман Скорпіон?

Артист живе в Україні, активно веде соцмережі, а також гастролює. Роман знімає комедійні відео й навіть ділиться рецептами страв, які самостійно готує.

Роман Скорпіон готує страву: дивіться відео онлайн

Також співак підтримує ЗСУ й продовжує працювати над розвитком творчості.

