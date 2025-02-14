Порівняла хейтерів з дітьми з аутизмом: Алхім відзначилась черговою скандальною заявою
- Скандальна блогерка Анна Алхім порівняла хейтерів з дітьми з аутизмом.
- Алхім зазначила, що ставиться до хейтерів як до "хворих людей" і старається не ображатися на них.
Скандальна блогерка Анна Алхім зізналась, що за останній рік часто потерпала від хейту. Вона розповіла, що допомогло їй змиритися з великою кількістю критики, і відзначилась недоречною заявою.
Анна Алхім, яка часто потрапляє у скандали, у новому інтерв'ю відзначилась недоречним порівнянням. Блогерка різко висловилась про хейтерів та порівняла їх з "хворими людьми". Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.
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Роздумуючи про те, як вона змінилась за останній рік, Анна Алхім зазначила, що стикнулась з великою кількістю хейту. Вона порівняла людей, які залишають в її бік цинічні коментарі, з дітьми, в яких аутизм.
Я стійка до стресу, хейту, але я стикнулась з людським цинізмом, який вийшов за межі. Є люди, в яких є аутизм чи хвороби. Приїжджаєш у дитячий будинок і вони поводяться неадекватно. Ти на них не ображаєшся, розумієш, що людина хвора. Я так ставлюсь до людей, які несуть х*йну в інтернеті,
– заявила блогерка.
Алхім продовжила, що ставиться до хейтерів "як до хворих людей" і тому старається на них не ображатися та не витрачати свою енергію. Бо вважає, що такі люди не можуть нічого сказати особисто, а сміливі лише в інтернеті.
Скандали навколо Алхім
Анна Алхім постійно потрапляє у скандали через свою громадянську позицію, ставлення до мовного питання тощо. Лише у 2024 вона:
- зняла веселе відео на тлі алеї загиблих Героїв у Хмельницькому під російську пісню;
- поскаржилась на Львів, бо чоловіки на авто з львівськими номерами відмовилися відповідати їй російською мовою;
- заявила, що не може слухати половину україномовних пісень, бо вважає їх "повним шлаком".