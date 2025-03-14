Анна Кошмал вдруге стала мамою та показала ніжні фото з пологового
- Українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою, народивши доньку Софію 11 березня.
- Зірку привітали колеги та друзі, а вона поділилася світлинами з пологового будинку.
Українська акторка Анна Кошмал повідомила про поповнення в сім'ї. Вона народила донечку й поділилась першими знімками з пологового будинку.
Анна Кошмал, відома за роль у серіалі "Свати", "Встигнути до 30", стала мамою вдруге. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою
Акторка повідомила, що народила доньку 11 березня. Анна Кошмал вже оголосила її ім'я – дівчинку звати Софія.
Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі! Тепер звикаємо до нового прекрасного статусу – батьки двох,
– поділилась Анна Кошмал.
Акторка подякувала лікарям, які турбувались про неї під час пологів, та коханому й усій родині за підтримку. Вона показала фото з новонародженою донькою, які зробила у пологовому будинку під час виписки. А також поділилась, як її зустрічали вдома.
Анна Кошмал стала мамою / Фото з інстаграму Анни Кошмал
З поповненням зірку привітали зіркові друзі та колеги: Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Дар'я Петрожицька та багато інших.
- "Вітання, дівчаточка! Ростіть щасливими";
- "Сердечні вітання з народженням маленької красуні! Це щастя!";
- "Вітаю! Будьте здорові й щасливі";
- "Вітаємо Софійку та її батьків! Малій – здоров'я та безтурботності, батькам – терпіння".
Додамо, поповнення також сталось в сім'ї Бориса Барського. Зірка "Маски-шоу" вперше розповів про народження онуки.
Особисте життя Анни Кошмал
Акторка здебільшого приховує особисте життя. Вона не розсекречує інформацію про шлюб і не показує свого чоловіка на публіку. У подружжя є 6-річний син Михайло.
Про вагітність Анна оголосила восени минулого року.