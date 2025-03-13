Про це він розповів новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посилання на видання OBOZ.UA.

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Як виявилося, онука в актора народилася ще у квітні 2022 року, але тільки зараз вирішив розповісти про це публічно. Його донька Анастасія народила дівчинку.

У квітні 2022 року Настя зробила мене дідусем. Це сталося в Болгарії, а за три місяці вони повернулися до Одеси. Нашу внучку звуть Валечка. Ім'я обирали батьки, чим керувалися, не можу сказати, не питав про це,

– зазначив Борис Барський.

Що відомо про Бориса Барського

Творчий шлях Барського почався досить незвично – спочатку він здобув технічну освіту в Одеському політехнічному інституті, мріючи стати фізиком-ядерником. Цю мрію він втілив, але паралельно активно займався самодіяльністю ще в студентські роки.

Певний період Борис працював інженером, одночасно відвідуючи студію пантоміми. Згодом почав гастролювати з відомим клоуном В'ячеславом Полуніним.

Справжня слава прийшла до Барського в 1984 році, коли він став провідним актором комік-трупи "Маски-шоу". Артист з'явився у всіх серіях популярного телепроєкту, що зробило його відомим на всю країну.

За видатні творчі досягнення у 2009 році Борис Барський був відзначений званням Народного артиста України. Крім акторської діяльності, він реалізував себе як поет і письменник, видавши 7 книг.

Попри повномасштабне вторгнення і можливість виїхати за кордон, 65-річний актор залишився в рідній Одесі. Він відкрив Дім Клоунів та продовжує активну творчу діяльність, виступаючи на сцені. Барський регулярно організовує спеціальні вистави для військових і внутрішньо переміщених осіб, а також бере участь у різноманітних благодійних ініціативах.

Нагадаємо, напередодні репер Snoop Dogg теж став дідусем.