Як раніше зазначала Корі, вагітність не була запланованою, однак пара зраділа цій новині. Першою світлиною новонародженої дівчинки матуся поділилась у соцмережах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Броудс.

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Вагітність проходила під дуже великим ризиком. Через це малеча з'явилась на світ раніше терміну – на 25 тижні.

Принцеса з'явилася в 6 місяців. Я плакала, звинувачуючи себе за те, що не змогла дати їй все, чого вона потребувала. Але незважаючи ні на що, Бог завжди показує мені, що я у Нього є!,

– написала Корі в інстаграмі.

Снуп Догг став дідусем / Фото з інстаграму Корі Бродус

У коментарях друзі та просто небайдужі люди залишили чимало теплих слів і привітань з нагоди народження дівчинки.

Зазначимо, що у Корі з дитинства були серйозні проблеми зі здоров'ям. З 6 років вона боролась з вовчаком, а на початку минулого року дівчина перенесла інсульт.