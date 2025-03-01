Как ранее отмечала Кори, беременность не была запланированной, однако пара обрадовалась этой новости. Первой фотографией новорожденной девочки мама поделилась в соцсетях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Броудс.

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Беременность проходила под очень большим риском. Поэтому малышка появилась на свет раньше срока – на 25 неделе.

Принцесса появилась в 6 месяцев. Я плакала, обвиняя себя за то, что не смогла дать ей все, в чем она нуждалась. Но несмотря ни на что, Бог всегда показывает мне, что я у Него есть!,

– написала Кори в инстаграме.

Снуп Догг стал дедушкой / Фото из инстаграма Кори Бродус

В комментариях друзья и просто неравнодушные люди оставили немало теплых слов и поздравлений по случаю рождения девочки.

Отметим, что у Кори с детства были серьезные проблемы со здоровьем. С 6 лет она боролась с волчанкой, а в начале прошлого года девушка перенесла инсульт.