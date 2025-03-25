Укр Рус
Show24 Українські зірки Анна Сагайдачна зізналася, що була заміжня двічі: акторка розкрила деталі першого шлюбу
25 березня, 09:26
2

Анна Сагайдачна зізналася, що була заміжня двічі: акторка розкрила деталі першого шлюбу

Марія Касій

Українська акторка Анна Сагайдачна публічно розповідала лише про один свій шлюб. Та виявилось, що зірка юридично розлучена двічі.

Анна Сагайдачна розповіла, що її шлюб з Євгеном Третяком був другим. Про це акторка поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24

До слова Після розлучення з Добриніним: стало відомо, чи змінила Даша Квіткова прізвище

Зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що вперше вийшла заміж ще у студентські роки. Однак проблеми у цьому шлюбі почалися чи не одразу. 

З Женею юридично другий шлюб. А про перший немає чого говорити. Не сприймаю його. Ми були студентами. Хороша людина, питань нема. Ми зустрічалися, а потім подумали, що треба розписатися. Це не було по приколу. Але там одразу розпочалися проблеми,
– зізналась акторка.

Анна Сагайдачна пригадала, що її перший чоловік одразу почав ревнувати до її роботи. Тому вони швидко розлучилися.

"Він одразу ревнував до моєї роботи. І все – поїхала на знімання за кордон. Але це не тому, що я не поважаю людину, а просто тому, що це не мало жодних результатів. Ми просто зустрічалися й розійшлися", – розповіла акторка.

Особисте життя Анни Сагайдачної

Акторка у червні 2024 оголосила про розлучення з чоловіком Євгеном Третяком, яке насправді сталось вже тривалий час тому. Колишня пара одружилася у 2018 році, згодом у їхньому шлюбі народився син Тимур.

Вже у листопаді Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність, а в грудні стала мамою. Вона не розсекретила імені свого обранця й батька дитини. Та на безіменному пальці акторка носить обручку, тож імовірно, що вона заручена. 