Анна Сагайдачна зізналася, що була заміжня двічі: акторка розкрила деталі першого шлюбу

Українська акторка Анна Сагайдачна публічно розповідала лише про один свій шлюб. Та виявилось, що зірка юридично розлучена двічі.

Анна Сагайдачна розповіла, що її шлюб з Євгеном Третяком був другим. Про це акторка поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що вперше вийшла заміж ще у студентські роки. Однак проблеми у цьому шлюбі почалися чи не одразу.

З Женею юридично другий шлюб. А про перший немає чого говорити. Не сприймаю його. Ми були студентами. Хороша людина, питань нема. Ми зустрічалися, а потім подумали, що треба розписатися. Це не було по приколу. Але там одразу розпочалися проблеми,

– зізналась акторка.

Анна Сагайдачна пригадала, що її перший чоловік одразу почав ревнувати до її роботи. Тому вони швидко розлучилися.

"Він одразу ревнував до моєї роботи. І все – поїхала на знімання за кордон. Але це не тому, що я не поважаю людину, а просто тому, що це не мало жодних результатів. Ми просто зустрічалися й розійшлися", – розповіла акторка.

Особисте життя Анни Сагайдачної

Акторка у червні 2024 оголосила про розлучення з чоловіком Євгеном Третяком, яке насправді сталось вже тривалий час тому. Колишня пара одружилася у 2018 році, згодом у їхньому шлюбі народився син Тимур.

Вже у листопаді Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність, а в грудні стала мамою. Вона не розсекретила імені свого обранця й батька дитини. Та на безіменному пальці акторка носить обручку, тож імовірно, що вона заручена.