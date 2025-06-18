Анна Трінчер зробила бабусі й дідусю сюрприз: рідні співачки не стримали емоцій

Співачка Анна Трінчер влаштувала для своїх бабусі й дідуся сюрприз. Вона подарувала рідним автомобіль.

Про це Трінчер розповіла в інстаграмі, передає Show 24. Вона опублікувала відео з бабусею й дідусем, де дарує їм машину.

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Анна Трінчер подарувала бабусі й дідусю автомобіль ще рік тому, однак поділилась новиною лише тепер. Співачка зізналась, що до останнього сумнівалась, чи публікувати відео з того дня у соціальних мережах.

Хочеться такі моменти зберегти для себе. Але воно для мене дуже особливе і надихаюче. Нехай таких моментів буде якомога більше. Наберіть своїх і скажіть, що ви їх любите!,

– написала вона під відео.

Трінчер вирішила влаштувати сюрприз для бабусі й дідуся, тому перед тим сказала, що вони будуть знімати рекламу. Співачка одягнула їм пов'язки на очі та повела до місця, де стояв автомобіль. Рідні Анни не очікували такого подарунка від онучки, тому були дуже здивовані та зворушені.

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди підтримують Анну Трінчер. Їх розчулив вчинок співачки.

"Плачу".

"Яка ти молодець, просто аплодую стояче!".

"Реву, як це зворушливо".

"Надихаєш сильно!"

"Пишаюсь, моя люба".

"Я плачу, ну це дуже мило".

"Дідусь така лапочка. Нехай будуть здоровенькі та щасливі всі. Дуже гарний вчинок".

"Ти молодець, це дуже зворушливо. Плачу. Які круті дідусь та бабуся".

Нагадаємо, раніше бабуся Анни Трінчер розповіла, що їй не подобається в онучці.