Обійшла росіян: Анна Трінчер очолила чарт Apple Music зі новим весняним хітом

Музичний чарт Apple Music знову оновився. Перше місце посіла співачка Анна Трінчер, якій вдалося "скинути" російський гурт.

Анна Трінчер та її новий весняний трек "Зірочка палай" очолили рейтинг Apple Music ще 10 квітня. Про це пише Show 24 з посиланням на музичний чарт.

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Пісня співачки обійшла трек російського гурту, який підтримує війну Росії проти України. На друге місце піднявся хіт від Jerry Heil – "Вимолив". Таким чином, пісню росіян вдалося "скинути" на третє місце.



Чарт Apple Music станом на 11 квітня / Скриншот з чарту

Пісня Анни Трінчер очолила чарт Apple Music: відео

Нагадаємо, раніше чарт Apple Music очолив трек Homay російсько-башкирського гурту Ay Yola. Пісня не звучить російською мовою, що, ймовірно, не збентежило українців. Та слухати цей колектив небезпечно, адже його учасники відкрито підтримують війну. Брат одного з музикантів у 2023 році пішов воювати проти України.

Про що новий хіт Анни Трінчер

"Зірочка палай" – мотиваційна пісня від артистки. За словами співачки, він описує відчуття, коли тепліше стає не тільки на вулиці, але й всередині себе. Тоді хочеться ловити кожен момент. У трек Анна додала й особливий меседж: не зупинятися тільки тому, що у тебе хтось не повірив.

Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн

"Скільки талановитих людей цей світ не почув, бо хтось в них засумнівався. Цей трек про всі ті моменти, коли ти хотіла зупинитися. Він – нагадування: твоєї віри вже достатньо, щоб запалювати. Не звертай уваги, палай та лети вперед", – ділилась артистка.

Пісня "Зірочка палай" не тільки у топах музичних чартів. Також вона віруситься у соцмережах, особливо в тіктоці. Під неї зняли понад 70 тисяч відео.