Анна Трнічер оголосила перший сольний концерт у Палаці спорту
10 грудня Анна Трінчер презентувала новий емоційний трек "Любов-шутер", де оспівується історія про двох людей, між якими стосунки давно перестали бути простими, але залишилися небезпечно магнетичними. Виконавиця також випустила кліп до пісні, наприкінці якого зробила важливу заяву.
Анна Трнічер оголосила свій перший сольний концерт у Палаці спорту. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.
Виступ Анни Трінчер у Палаці спорту запланований на 20 листопада 2026 року.
Я дуже довго дозрівала до цього стрибка. Мала відчути, що готова не просто вийти на сцену, а злетіти на нову висоту. І зараз я відчуваю цей зв'язок із людьми так сильно, як ніколи раніше. Тому й наважилась – запускаю свій всесвіт і хочу, щоб у ньому вистачило місця для всіх,
– зазначила співачка.
Анонс концерту вона також опублікувала у своєму інстаграмі. Квитки можна купити за посиланням. Їх вартість наразі коливається від 690 до 4990 гривень. Анна Трінчер обіцяє шанувальникам неймовірне шоу, яке викличе буревій емоцій.
Хто ще з зірок виступить у Палаці спорту у 2026 році?
- 8 березня – "Друга Ріка" дасть великий концерт на честь 30-річчя гурту.
- 4 квітня – Jerry Heil презентує нову шоупрограму "ДЖЕРЕЛО". На глядачів чекають зіркові гості, приголомшливі постановки, нові сценічні образи та інші сюрпризи.
- Співачка хіта "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva також оголосила концерт у Палаці спорту. Вона виступить 7 листопада 2026 року.