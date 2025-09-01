Телеведуча виросла у творчій родині. Її батько був музикантом, а мати – хореографом. Тому не дивно, що Анна Жижа обрала собі професію, яка також має безпосередній зв'язок із творчою складовою.

Анна народилась у Кропивницькому. У шкільні роки вона вже знала, що пов'яже життя з журналістикою. Усе через те, що тоді вона була серед учасників клубу журналістики для підлітків у рідному містечку. Завдяки наполегливій праці, дівчину помітили медійники й запропонували роботу. Спершу вона була репортером, а пізніше працювала радіоведучою. Як розвивалась кар'єра знаменитості, що відомо про її життя та де вона зараз, читайте на Show24.

Від журналістки до шеф-редакторки: кар'єрний шлях Анни Жижі

Після школи Анна вступила у Кіровоградський національний університет ім. В. Винниченка, де отримала спеціальність викладача англійської мови. Та внутрішній голос підказував, що журналістика – справжнє покликання.

Анна Жижа у 1 класі / Фото з інстаграму ведучої

У студентські роки дівчина перебралась до Києва. У 1999 році почала працювати редакторкою у громадському об'єднанні Internews Ukraine. У 2003 – отримала роботу на телеканалі "Тоніс", а через рік стала ведучою.

З кожним роком телевізійна кар'єра Анни підіймалась. До прикладу, у 2007 вона вже була випусковим редактором програми "TV-TabloID", через рік стала шеф-редакторкою популярного ранкового шоу "Підйом", а у 2011 отримала таку ж посаду тільки у програмі "Ревізор". Сама Жижа згадувала, що вклала у цей проєкт усю душу. Вона відповідала за всю креативну складову, і вважає, що це її гордість.

Ольга Фреймут у програмі "Ревізор" / Фото з відкритих джерел

Паралельно Анна вела програми "Репортер" і "Абзац!", однак у 2019 році покинула "Новий канал" і перейшла у компанію Star Media.

У лютому 2022 року на "Новому каналі" вийшов перший випуск нової програми "Ревізори на порозі". Анна створила цей проєкт разом із Вікторією Бурдуковою. Його суть полягала у тому, що обирались три готелі з трьох регіонів України, готельєри ходили в гості одне до одного, де оцінювали суперників.

Однак через декілька днів почалась повномасштабна війна, а знімання шоу призупинили.

Анна Жижа у проєкті "Ревізори на порозі" / Фото "Нового каналу"

Хто погрожував Анні Жижі та чи буде новий сезон "Ревізора"?

Нещодавно медійниця розповіла, що під час знімання програми "Ревізор" команда працювала у постійному тиску, адже постійно отримувала погрози.

Погрожували дуже часто. Дзвонили високопосадовці, називали прізвище і казали: "Ви розумієте, що я зроблю з вами й вашим каналом?" Але жодні погрози не справдилися,

– зазначила шеф-редакторка проєкту.

Через таку важку емоційну атмосферу Анна не хоче повертатись у проєкт, але не виключає, що новий сезон може вийти після закінчення війни. На її думку, це має бути оновлений формат із врахування нових реалій українців.

Де зараз Анна Жижа?

Сьогодні медійниця живе та працює в Україні. Вона присвятила себе кінематографу й працює над серіалами та повнометражними фільмами.

До прикладу, серіал "Потяг", який розповідає про перший евакуаційний рейс Укрзалізниці з Харкова на захід України у перший день війни, отримав головний приз на італійському серіальному фестивалі.

А зараз Анна працює над повнометражним фільмом про архітектора Владислава Городецького. Що стосується особистого життя, то Жижа ніколи не висловлювалась на цю тему.