Где сейчас Анна Жижа – бывшая шеф-редактор программы "Ревизор"
- Анна Жижа начала свою карьеру как репортер и радиоведущая, став впоследствии шеф-редактором программ "Подъем" и "Ревизор".
- Сейчас она живет в Украине, работает над сериалами и фильмами, в частности, сериал "Поезд" получил награду на итальянском фестивале.
- Анна не исключает возможности возвращения проекта "Ревизор" после войны, но в обновленном формате.
Телеведущая выросла в творческой семье. Ее отец был музыкантом, а мать – хореографом. Поэтому неудивительно, что Анна Жижа выбрала себе профессию, которая также имеет непосредственную связь с творческой составляющей.
Анна родилась в Кропивницком. В школьные годы она уже знала, что свяжет жизнь с журналистикой. Все потому, что тогда она была среди участников клуба журналистики для подростков в родном городе. Благодаря упорному труду, девушку заметили медийщики и предложили работу. Сначала она была репортером, а позже работала радиоведущей. Как развивалась карьера знаменитости, что известно о ее жизни и где она сейчас, читайте на Show24.
От журналистки до шеф-редактора: карьерный путь Анны Жижи
После школы Анна поступила в Кировоградский национальный университет им. В. Винниченко, где получила специальность преподавателя английского языка. Но внутренний голос подсказывал, что журналистика – настоящее призвание.
В студенческие годы девушка перебралась в Киев. В 1999 году начала работать редактором в общественном объединении Internews Ukraine. В 2003 – получила работу на телеканале "Тонис", а через год стала ведущей.
С каждым годом телевизионная карьера Анны поднималась. К примеру, в 2007 она уже была выпускающим редактором программы "TV-TabloID", через год стала шеф-редактором популярного утреннего шоу "Подъем", а в 2011 получила такую же должность только в программе "Ревизор". Сама Жижа вспоминала, что вложила в этот проект всю душу. Она отвечала за всю креативную составляющую, и считает, что это ее гордость.
Параллельно Анна вела программы "Репортер" и "Абзац!", однако в 2019 году покинула "Новый канал" и перешла в компанию Star Media.
В феврале 2022 года на "Новом канале" вышел первый выпуск новой программы "Ревизоры на пороге". Анна создала этот проект вместе с Викторией Бурдуковой. Его суть заключалась в том, что выбирались три гостиницы из трех регионов Украины, отельеры ходили в гости друг к другу, где оценивали соперников.
Однако через несколько дней началась полномасштабная война, а съемки шоу приостановили.
Кто угрожал Анне Жиже и будет ли новый сезон "Ревизора"?
Недавно медийщица рассказала, что во время съемок программы "Ревизор" команда работала в постоянном давлении, ведь постоянно получала угрозы.
Угрожали очень часто. Звонили чиновники, называли фамилию и говорили: "Вы понимаете, что я сделаю с вами и вашим каналом?" Но никакие угрозы не оправдались,
– отметила шеф-редактор проекта.
Из-за такой тяжелой эмоциональной атмосферы Анна не хочет возвращаться в проект, но не исключает, что новый сезон может выйти после окончания войны. По ее мнению, это должен быть обновленный формат с учетом новых реалий украинцев.
Где сейчас Анна Жижа?
Сегодня медийщица живет и работает в Украине. Она посвятила себя кинематографу и работает над сериалами и полнометражными фильмами.
К примеру, сериал "Поезд", который рассказывает о первом эвакуационном рейсе Укрзализныци из Харькова на запад Украины в первый день войны, получил главный приз на итальянском сериальном фестивале.
А сейчас Анна работает над полнометражным фильмом об архитекторе Владиславе Городецком. Что касается личной жизни, то Жижа никогда не высказывалась на эту тему.